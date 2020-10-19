В Беларуси изменились тарифы за просмотр кредитной истории. Сколько это стоит

Источник материала: Tut.by

В Беларуси изменились тарифы за просмотр своей кредитной истории. Об этом сообщается на сайте Нацбанка. Некоторые доступные услуги подешевели, другие — подорожали.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Один раз в календарный год свою кредитную историю вместе со скоринговым баллом можно получить бесплатно, сделать это можно онлайн на сайте creditregister.by . За последующие разы в течение года нужно платить. Сейчас стоимость этой услуги изменилась.

Полный отчет в виде электронного документа для физического лица теперь стоит 1,97 рубля (ранее — 2,79 рубля). Такой же отчет в бумажном варианте обойдется в 14,28 рубля (ранее — 12,83 рубля).

Юридические лица могут получить полный кредитный отчет только в бумажном варианте. Сейчас это стоит 14,14 рубля (ранее — 12,7 рубля).

Неразвернутый кредитный отчет для физлица в электронном виде стоит 60 копеек (ранее — 58 копеек), расширенный отчет — 69 копеек (ранее — 67 копеек). Также появилась возможность заказать отчет расширенный плюс за 83 копейки.

Юридические лица могут заказать такие же виды отчетов только на бумажном носителе. Нерасширенный отчет стоит 16,66 копеек (ранее — 14,93 рубля), расширенный — 18,51 рубля (ранее — 16,6 рубля), расширенный плюс — 20,16 рубля (ранее — 18,08 рубля).

Неизменной осталась стоимость обработки кредитной истории для формирования кредитного отчета — 5 копеек.