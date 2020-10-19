А1 рассказал, как заменить обычную SIM-карту на eSIM, не заходя в салон связи

Источник материала: Tut.by

Абоненты А1 теперь могут заменить обычные SIM-карты на eSIM без посещения салона связи. Об этом заявили на официальном сайте оператора.





— С 29 октября компания предоставит своим абонентам возможность переходить на eSIM в приложении «Мой А1», — говорится в сообщении оператора. — Для этого достаточно зайти в мобильное приложение, убедиться, что устройство пользователя подключено к интернету по Wi-Fi, и выбрать в меню соответствующую услугу. После этого замена прежней SIM-карты на eSIM произойдет автоматически.

В компании добавляют: услуга станет доступна физическим лицам, пользующимся смартфонами с поддержкой USSD-сервисов — в противном случае замена производится только в личном кабинете. Также для активации eSIM с помощью «Мой А1» обязательным условием станет наличие физической SIM-карты того же абонентского номера, с которого идет запрос на замену, и в том же смартфоне, на который установлено приложение.

«Первыми услугой смогут воспользоваться владельцы устройств Apple, позднее она станет доступна и на девайсах под управлением Android», — заключается в сообщении оператора.

Напомним: о возможности замены физической SIM-карты на eSIM без посещения офисов оператора в сентябре заявили и в МТС.

Ниже — цены некоторых смартфонов, которые поддерживают eSIM: