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Новые выпуски «Автопанорамы» - дважды в неделю на VOKA

19.10.2020 17:39 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

На видеосервисе VOKA возобновляется показ шоу «Автопанорама». Первый выпуск нового сезона стал доступен в пятницу, 16 октября - и теперь дважды в неделю зрителей вновь ждут большие тест-драйвы и обзоры новинок мирового автопрома в компании опытных ведущих Сергея Мурашко, Геннадия Корнейчика и Евгения Селиверстова.

Главным героем каждого выпуска станет новый автомобиль – от свеженьких премьер до самых востребованных и популярных, а потому интересных широкой аудитории марок и моделей. В лучших традициях «Автопанорамы» ведущие устроят им строгий экзамен в условиях города и бездорожья, разберут в буквальном смысле по винтикам их достоинства и недостатки и поделятся впечатлениями.

Темы предстоящих пяти выпусков уже известны. В первом зрителей ждет встреча со старым знакомым - Volkswagen Pasat, - точнее, с представителем нового, уже восьмого, поколения этого бессменного хита нескольких десятилетий как на отечественных, так и на зарубежных дорогах. Практичность или модные тренды - по какому пути пошла эволюция модели? Смотрите и узнаете: выпуск уже можно посмотреть на VOKA.

С 16 октября и далее по средам и пятницам на VOKA будут доступны новые выпуски. Чем так нравятся белорусам китайские кроссоверы и удастся ли завоевать их любовь премьере 2020 года Cherry Tiggo 8? Кросскупе - а что это? Ведущие «Автопанорамы» расскажут, покажут и оценят на примере модели, премьера которой в Беларуси еще только готовится, - Geely FY11.

Что и почему изменилось в обновленном Mitsubishi ASX 2020? На какие эксперименты решились создатели нового межклассового кроссовера Mercedes GLB? Обо всем этом эксперты и ведущие «Автопанорамы» расскажут, а зрители VOKA - смогут узнать первыми.

 
 
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На видеосервисе VOKA возобновляется показ шоу «Автопанорама».
 
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