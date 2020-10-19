ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Тихановская провела онлайн-встречу с шахтёрами Беларуськалия

19.10.2020 17:41 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

Светлана Тихановская сегодня провела онлайн-встречу с шахтерами и сотрудниками Беларуськалия при участии представителей фонда BySol.

«Шахтеры озвучили проблемы условий и организации их труда, а также обозначили ситуацию с давлением со стороны руководства предприятия. Работники Беларуськалия высказались, каким образом забастовка может проявляться на их предприятии максимально эффективно», - сообщает телеграм-канал Тихановской.

Светлана поблагодарила шахтеров и работников за их инициативность и выразила надежду, что их смелость вдохновит других присоединиться к забастовке. Она подчеркнула, что все данные по правонарушениям на предприятии вносятся в санкционные списки.

В свою очередь, представители фонда обозначили возможность более точечной поддержки уволенных со стороны частных гражданских инициатив.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Светлана Тихановская сегодня провела онлайн-встречу с шахтерами и сотрудниками Беларуськалия при участии представителей фонда BySol.
 
Новости дня
Новости разные
 
С 20 октября дорожает автомобильное топливо
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

18.10.2020
Mir24.TV Belarus
19.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика