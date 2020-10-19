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В Европе ужесточают ограничения из-за коронавируса

19.10.2020 17:41 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Европейские страны продолжают ужесточать ограничительные меры, чтобы остановить вторую волну пандемии.

В Бельгии с понедельника действует комендантский час с 00:00 до 05:00. На четыре недели закрываются все кафе и рестораны, в магазинах нельзя продавать алкоголь после 20:00.

Дистанционная работа теперь обязательна везде, где это только возможно. Маски становятся обязательны в том числе при "близком контакте" с более чем одним человеком - на расстоянии менее 1,5 метра. Дома разрешено принимать не больше четырех гостей за один раз, причем в течение двух недель это могут быть только одни и те же люди, передает ТАСС.

Масочный режим в Швейцарии

В Швейцарии с понедельника маски обязательны "в общественных местах, доступных для публики" - то есть не только в закрытых помещениях и транспорте, но и на остановках. Также в общественных местах нельзя "спонтанно собираться" более чем по 15 человек, исключение составляют лишь политические и общественные акции. Запрещаются фуршеты, в барах не разрешается обслуживать посетителей за стойкой.

В Италии бары теперь закрываются в 18:00, рестораны и другие заведения - в 00:00, при этом обслуживать они могут только клиентов за столиками - не более шести за одним. Отменяются все уличные гастрономические фестивали и выставки-ярмарки.

Мэры итальянских городов получили право самостоятельно вводить комендантский час с 21:00. Власти страны не исключают дальнейшего ужесточения карантинных мер.

В Словении на 30 дней введен так называемый режим эпидемии, позволяющий властям ужесточать карантин. Ранее правительство допускало возможность закрытия непродовольственных магазинов, введения комендантского часа и ограничения на въезд в республику.

Большая часть страны сейчас уже отнесена к "красной зоне", где с 16 октября запрещены публичные мероприятия и собрания, выезд за пределы региона проживания возможен только по уважительной причине, а выход из дома - при наличии маски. В "оранжевой зоне" можно свободно передвигаться и собираться не более чем по десять человек. Все студенты и школьники средних и старших классов учатся дистанционно.

 
 
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Европейские страны продолжают ужесточать ограничительные меры, чтобы остановить вторую волну пандемии.
 
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