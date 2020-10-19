БНБ-Банк привлек 14 млн евро от фондов под управлением нидерландской компании Triodos Investment Management

Финансирование предоставлено на срок более двух лет, сообщает пресс-служба банка.





Как отмечается в сообщении, БНБ-Банк в 2020 г ставит перед собой амбициозную задачу не только продолжить стабильное партнерство с международными финансовыми институтами, но и расширить его. Одной из важнейших целей при этом банк видит демонстрацию интереса со стороны зарубежных партнеров в поддержке малого и среднего бизнеса в Беларуси через расширение возможностей белорусских банков по финансированию клиентов.





ОАО «БНБ-Банк» основано в 1992 г. Головной офис банка находится в Минске, 16 центров банковских услуг «БНБ-Банка» расположены в Минске, Бресте Витебске , Гомеле, Могилеве, Гродно. Основной акционер – АО «Банк Грузии» (99,98%). Основная стратегическая задача банка - поддержка среднего и малого предпринимательства.





Компания Triodos Investment Management (Triodos IM) является инвестором с более чем 750 проектами в более чем 50 странах мира и с активами под управлением в размере 4,9 млрд евро (по состоянию на конец июня 2020 г). Компания принадлежит Triodos Bank NV, который был основан в 1980 г в Нидерландах и является ведущим экспертом в области устойчивого банковского обслуживания во всем мире.