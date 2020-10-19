ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

БНБ-Банк привлек 14 млн евро от фондов под управлением нидерландской компании Triodos Investment Management

19.10.2020 17:41 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

ОАО «БНБ-Банк» и инвестиционные фонды Triodos Fair Share Fund и Triodos Microfinance Fund, под управлением Triodos Investment Management (Нидерланды), заключили соглашение о синдицированном кредите на общую сумму 14 млн евро, из которых 9 млн евро будут предоставлены сразу, и еще 5 млн евро будут доступны для выборки в будущем.

Финансирование предоставлено на срок более двух лет, сообщает пресс-служба банка.

Как отмечается в сообщении, БНБ-Банк в 2020 г ставит перед собой амбициозную задачу не только продолжить стабильное партнерство с международными финансовыми институтами, но и расширить его. Одной из важнейших целей при этом банк видит демонстрацию интереса со стороны зарубежных партнеров в поддержке малого и среднего бизнеса в Беларуси через расширение возможностей белорусских банков по финансированию клиентов.

ОАО «БНБ-Банк» основано в 1992 г. Головной офис банка находится в Минске, 16 центров банковских услуг «БНБ-Банка» расположены в Минске, Бресте, Витебске, Гомеле, Могилеве, Гродно. Основной акционер – АО «Банк Грузии» (99,98%). Основная стратегическая задача банка - поддержка среднего и малого предпринимательства.

Компания Triodos Investment Management (Triodos IM) является инвестором с более чем 750 проектами в более чем 50 странах мира и с активами под управлением в размере 4,9 млрд евро (по состоянию на конец июня 2020 г). Компания принадлежит Triodos Bank NV, который был основан в 1980 г в Нидерландах и является ведущим экспертом в области устойчивого банковского обслуживания во всем мире.
 
Теги: Брест, Витебск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
ОАО «БНБ-Банк» и инвестиционные фонды Triodos Fair Share Fund и Triodos Microfinance Fund, под управлением Triodos Investment Management (Нидерланды), заключили соглашение о синдицированном кредите...
 
Новости дня
Новости разные
 
Протесты в Таиланде, предвыборный скандал в США и убийство учителя во Франции. Международный дайджест
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

18.10.2020
Mir24.TV Belarus
19.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика