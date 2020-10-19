|
Не ждали? С 20 октября в Беларуси дорожает топливо
Источник материала: Партизан
Стоимость автомобильного топлива в республике со вторника 20 октября традиционно увеличится на одну копейку.
Розничные цены на автомобильное топливо увеличатся в Беларуси со вторника 20 октября, сообщает "Белнефтехим".
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Стоимость автомобильного топлива в республике со вторника 20 октября традиционно увеличится на одну копейку.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)