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Трусливая власть: шахтер Юрий Корзун не вышел на свободу после 15 суток - дали еще 15
Источник материала: Партизан
Юрий Корзун, который вчера должен был выйти на свободу после 15-суточного ареста, 19 октября снова был осужден на 15 дополнительных суток, сообщает телеграм-канал забастовки "Беларуськалия".
Сегодня же должны состояться суды над шахтерами Павлом Пученем и Сергеем Черкасовым.
Юрия Корзуна осудили 6 октября на 15 суток административного ареста за участие в "несанкционированном мероприятии". Его вместе с членами забастовочного комитета предприятия и еще десятками жителей Солигорска задержали 3 октября на мирной акции в городском парке.
Все получили разное наказание - от штрафов до ареста.
10 сентября Юрий Корзун отказался подниматься из шахты на поверхность до выполнения политических требований, включая отставку Александра Лукашенко. После ночной смены он приковал себя наручниками и цепью к промышленному оборудованию.
В результате спасатели с разрешения администрации применили силу: разрезали цепь и вынесли забастовщика из шахты.
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Юрий Корзун, который вчера должен был выйти на свободу после 15-суточного ареста, 19 октября снова был осужден на 15 дополнительных суток, сообщает телеграм-канал...
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