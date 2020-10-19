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Трусливая власть: шахтер Юрий Корзун не вышел на свободу после 15 суток - дали еще 15

19.10.2020 17:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Юрий Корзун, который вчера должен был выйти на свободу после 15-суточного ареста, 19 октября снова был осужден на 15 дополнительных суток, сообщает телеграм-канал забастовки "Беларуськалия".


Сегодня же должны состояться суды над шахтерами Павлом Пученем и Сергеем Черкасовым.

Юрия Корзуна осудили 6 октября на 15 суток административного ареста за участие в "несанкционированном мероприятии". Его вместе с членами забастовочного комитета предприятия и еще десятками жителей Солигорска задержали 3 октября на мирной акции в городском парке. 

Все получили разное наказание - от штрафов до ареста.

10 сентября Юрий Корзун отказался подниматься из шахты на поверхность до выполнения политических требований, включая отставку Александра Лукашенко. После ночной смены он приковал себя наручниками и цепью к промышленному оборудованию.

В результате спасатели с разрешения администрации применили силу: разрезали цепь и вынесли забастовщика из шахты.
 
 
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Юрий Корзун, который вчера должен был выйти на свободу после 15-суточного ареста, 19 октября снова был осужден на 15 дополнительных суток, сообщает телеграм-канал...
 
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