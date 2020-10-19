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Был активным в телеграм-чатах. Появился еще один фигурант дела "о массовых беспорядках"

19.10.2020 17:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

С начала кампании по выборам президента Беларуси 2020 года против участников президентской гонки, активистов их штабов, участников мирных акций протеста, состоявшихся после избирательной кампании, возбуждено более 400 уголовных дел.

Был активным в телеграм-чатах. Появился еще один фигурант дела "о массовых беспорядках"
Одной из самых распространенных статей Уголовного кодекса, по которым были возбуждены уголовные дела, это статья 293 – массовые беспорядки. Фигурантом дела об участии в массовых беспорядках (ч. 2 ст. 293 Уголовного кодекса) стал 25-летний борисовчанин Сергей Бриль. 

По словам его девушки Анастасии, на него возбудили уголовное дело из-за участия 9 и 10 августа в митингах и за активность в телеграм-чатах как «Водители 97%». Девушка Сергея Бриля рассказала «Весне» историю его преследования.  

Сергея Бриля задержали 23 сентября в Минске на работе на "Белпромимпэкс", где он работает слесарем. 

«Утром мы попрощались с Сергеем и разъехались по рабочим делам. После 16:00 он перестал выходить на связь. Как позже выяснилось, сотрудники органов встретили его прямо на проходной, и под предлогом того, что он является свидетелем по делу какого-то угона автомобиля  увезли в отделение», – рассказывает Анастасия.

По словам его девушки, Сергея Бриля допросили без адвоката. После этого его задержали на 72 часа до «выяснения обстоятельств». На этом основании его поместили в Изолятор временного содержания на Окрестина.

«Дома изъяли всю технику и сказали, что свяжутся со мной»

«Дома после работы меня уже ждал «сюрприз». На обыск пришли трое сотрудников милиции. У них было постановление на обыск, где было указано, что Сергей проходит в качестве подозреваемого по участию в массовых беспорядках. Дома изъяли всю технику и сказали, что свяжутся со мной», – рассказывает девушка Сергея.

28 сентября Сергея Бриля перевели из ИВС на Окрестина в СИЗО-1 улицу Володарского. 2 октября ему предъявили обвинение по ч. 2 ст. 293 Уголовного кодекса (участие в массовых беспорядках). Санкция этой нормы предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет.

Сергей Бриль: "Володарка была санаторием"

Сразу же его перевели в Жодино и продлили арест на 2 месяца. В письмах он рассказывает, что условия там хуже, чем на «Володарке».

«Первое письмо от него почти все зачерканное было»

По словам Анастасии, Сергей письма почти не получает – получает только от матери. А его письма приходят с вычеркнутыми цензором строчками.

«Первое письмо от него почти все зачерканное было. Может в ближайшем будущем что-то изменится и он наконец получит все остальные письма. Очень хочется, чтобы он чувствовал нашу поддержку», – говорит девушка Сергея.

«Им всем очень нужна наша поддержка»

«Я не могла поверить в арест Сергея, особенно, когда обвинение предъявили. До сих пор не верю. Никогда бы не могла подумать, что вот так может быть в нашей родной стране. У нас ведь есть право слова, право выбора, право на свободу мыслей. Очень надеюсь, что справедливость будет выше всех событий, которые происходят вокруг.

Верю в то, что все будет хорошо. Желаем тем, кто попал в подобную ситуацию, найти в себе силы и не сдаваться. Им всем очень нужна наша поддержка, как никогда, поэтому мы должны в них верить. Надеюсь, в скором времени мои письма попадут к нему, как и письма всех остальных. Очень скучаю и надеюсь, что все скоро закончится», – говорит Анастасия.

Адрес для писем Сергею: СТ-8, ул. Советская, 22А, г. Жодино, 222160
 
Теги: Минск
 
 
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С начала кампании по выборам президента Беларуси 2020 года против участников президентской гонки, активистов их штабов, участников мирных акций протеста,...
 
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