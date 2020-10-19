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В стране нет ни закона, ни суда - пенсионера осудили по сомнительному делу
Источник материала: Партизан
Пенсионера осудили на 18 месяцев «домашней химии» за якобы сопротивление и угрозы ОМОНу - при взломе двери в его квартиру. Судья проигнорировала факты, свидетельствовавшие в пользу обвиняемого.
Суд Заводского района Минска 19 октября осудил 66-летнего минчанина Сергея Кузнецова по ч. 2 ст. 363 Уголовного кодекса – сопротивление сотруднику органов внутренних дел или иному лицу, охраняющим общественный порядок, на 1 год 6 месяцев «домашней химии», пишет ПЦ
Пенсионера обвинили в том, что он угрожал сотрудникам ОМОНа ножом, когда те взламывали дверь в его квартиру после того, как он позвонил в милицию и попросил привлечь Лукашенко к ответственности за оскорбление Виктора Бабарико.
Минчанину за это выстрелили в грудь из помпового ружья.
Мониторинг судебного заседания осуществлял правозащитник «Весны» Алексей Лойко. Судебное разбирательство заняло один день.
Из материалов уголовного дела:
Сергея Кузнецова обвиняли в том, что «12 июня этого года примерно в 21 час 42 минуты, находясь в состоянии алкогольного опьянения, умышленно с целью воспрепятствования законной деятельности, принуждения к изменению характера такой деятельности, из мести за выполнение законных действий находившихся при исполнении должностных обязанностей сотрудников звена взвода оперативно-боевого назначения старшему лейтенанту Полюховичу, сержанту Гиль, прапорщикам Цибулько и Ковальчуку осуществил угрозу применения насилия в отношении сотрудников органов внутренних дел».
Попросил милицию привлечь Лукашенко к ответственности за оскорбление Бабарико
Вечером 12 июня Сергей Кузнецов, когда вернулся с работы и готовил ужин, услышал в вечернем выпуске новостей по «ОНТ», как Александр Лукашенко называет претендента в кандидаты в президенты Виктора Бабарико «негодяем».
Ситуация произошла, когда Лукашенко посещал с рабочим визитом Витебскую область. Сергея Кузнецова возмутило это и он позвонил в службу «102». Он сказал, что президента необходимо привлечь к ответственности за оскорбления в адрес Виктора Бабарико.
В службе «102» мужчину слушать не стали, быстро положив трубку. Повторно Сергей Кузнецов позвонил в дежурную часть и сказал: «Мы уничтожим Лукашенко за эту избирательную кампанию», сопроводив это нецензурной лексикой.
Спустя два часа в квартиру Кузнецова приехала следственно-оперативная группа. Начальник криминальной милиции Заводского РУВД Минска Евгений Зюзенок и четыре сотрудника ОМОНа при помощи гидравлического пресса выломали двери в квартиру пенсионера. Поводом для такого внимания стало «оскорбление главы государства».
Потерпевшими по делу признаны сотрудники ОМОНа Полюхов , Гиль, Цибулько и Ковальчук. Как рассказывает правозащитник «Весны», сотрудники ОМОНа присутствовали в зале суда, но давали показания суду с опущенными головами, в головных уборах, натянутых на глаза, а также в масках, стараясь полностью закрыть ими лицо.
Сотрудники ОМОНа утверждали, что получили команду выбыть по месту жительства Сергея Кузнецова в связи с тем, что обвиняемый угрожал и оскорблял главу государства. Взламывать дверь они начали, потому что Сергей Кузнецов оказал неповиновение, не открыв двери в квартиру для проведения осмотра в рамках проверки об угрозах в адрес президента.
Сотрудники ОМОНа на суде утверждали, что Кузнецов, когда взламывали двери в его квартиру, угрожал им ножом со словами «уходите вон, порежу вас» на расстоянии 1-1,5 метра. Они говорили, что пенсионер делал шаги в сторону ОМОНовцев и размахивал перед их лицом кухонным ножом.
По словам сотрудников ОМОН, это послужило основанием для того, чтобы совершить выстрел из помпового ружья светошумовым патроном в грудь пенсионеру. В этот момент мужчина стоял перед сотрудниками милиции в нижнем белье.
Своей вины в совершении преступления Сергей Кузнецов не признавал, утверждая, что никаких угроз в адрес сотрудников не высказывал. Судья Елена Капцевич задавала каждому потерпевшему вопрос о том, осознавал ли он угрозу как реальную, испытывал ли моральные и нравственные страдания в связи с демонстрацией ножа обвиняемым.
Пробовали привлечь к ответственности за угрозу насилием и публичное оскорбление президента
Как отмечает правозащитник Алексей Лойко, в ходе исследования письменных материалов уголовного дела стали известны интересные факты:
судебно-геномная экспертиза показала, что следов обвиняемого на ноже, демонстрация которого якобы послужила основанием для выстрела светошумовым патроном в грудь Сергею Кузнецову, не установлено;
следственный эксперимент показал, что обвиняемый, находясь за закрытой на кухне дверью, действительно не мог услышать звонок в дверь;
за время расследования уголовного дела в отношении обвиняемого было вынесено постановление о привлечении к административной ответственности по ст. 23.4 КоАП за неповиновение законным действиям сотрудников ОМОНа и Сергей Кузнецов был подвергнут аресту сроком на 7 суток, которые ещё не отбыты;
за время расследования уголовного дела были вынесены постановления об отказе в возбуждении уголовного дела по ч.2 ст. 366 УК (угроза насилием, совершенная в отношении президента) и по ст. 368 УК (публичное оскорбление президента).
В суде также демонстрировалась видеозапись, на которойм были запечатлены кадры взламывания двери в квартиру и задержания Сергея Кузнецова. По словам правозащитника, на записи видно, как сотрудники ОМОНа в гражданской одежде в бронежилетах с надписью «милиция» и касках взламывают двери в квартиру пенсионера.
"С момента, когда дверь в квартиру была открыта, Сергей Кузнецов на расстоянии трёх метров находился от двери и прятался за стенкой. Шагов в сторону сотрудников обвиняемый на видео не предпринимал. Ножа в руке обвиняемого на видео не видно, как и не слышно, что обвиняемый высказывал угрозы в адрес правоохранителей", – пересказывает содержимое видео Алексей Лойко.
Судья требовала у правозащитника удалить фотографию, на которую попал ОМОНовец
Как рассказывает правозащитник Алексей Лойко, в перерыве он сделал фотографию Сергея Кузнецова, на которую случайно попал старший лейтенант ОМОНа Полюхович. Когда в зал вошла судья Капцевич, сотрудники ОМОНа стали высказывать замечания, что их сфотографировали.
Судья сразу же потребовала удалить фотографию сотрудника ОМОНа.
По словам правозащитника, после возобновления заседания судья опрашивала обвиняемого, напрямую заставляла раскаяться в содеянном, требовала признать вину, настойчиво требуя признать факт угрозы и размахивания ножом в адрес сотрудников.
В прениях гособвинитель попросила суд переквалифицировать обвинение со ст. 364 УК на ч. 2 ст. 363 УК, которая предусматривает ответственность за сопротивление сотруднику органов внутренних дел, сопряжённое с угрозой применения насилия и привлечь обвиняемого к уголовной ответственности в виде ограничения свободы на три года без направления в исправительное учреждение.
Двое из четырёх "потерпевших" сотрудников ОМОНа попросили суд не наказывать Сергея Кузнецова лишением свободы и применить к нему самое мягкое наказание. От исковых требований о взыскании морального вреда сотрудники ОМОНа отказались.
Судья переквалифицировала обвинение
Судья Елена Капцевич переквалифицировала обвинение в отношении Сергея Кузнецова, как и просил гособвинетель, на ч. 2 ст. 363 Уголовного кодекса – сопротивление сотруднику органов внутренних дел или иному лицу, охраняющим общественный порядок. 19 октября судья признала Кузнецова виновным по этой статье и приговорила Сергея Кузнецова к 1 году 6 месяцев ограничения свободы без направления в исправительное учреждение.
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Пенсионера осудили на 18 месяцев «домашней химии» за якобы сопротивление и угрозы ОМОНу - при взломе двери в его квартиру. Судья проигнорировала факты,...
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