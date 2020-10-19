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Шествие пенсионеров в Гродно было малочисленным и прошло без задержаний

19.10.2020 17:47 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

19 октября в Гродно также прошла акция солидарности, в которой приняли участие местные пенсионеры.

Шествие пенсионеров в Гродно было малочисленным и прошло без задержаний

В парке Жилибера собралось около двадцати человек. Пожилые женщины и мужчины гуляли, разговаривали друг с другом. Женщины собрали букеты из желтых листьев, некоторые держали в руках красные и белые зонтики, надели одежду красного и белого цветов. У них не было ни плакатов, ни флагов.

За ними наблюдала милиция, но никого не задержали.

Шествие пенсионеров в Гродно было малочисленным и прошло без задержаний

Шествие пенсионеров в Гродно было малочисленным и прошло без задержаний

Затем колонна направилась к университету имени Янки Купалы. За ними последовали «люди в штатском», сотрудники милиции, которые часто присутствуют на уличных митингах. Пенсионеры скандировали: «Жыве Беларусь!». Они прошли несколько кругов по парку, по улице Ожешко, рядом с университетом. Их снимало государственное телевидение, а неизвестная девушка снимала на мобильный телефон с расстояния около метра.

Шествие пенсионеров в Гродно было малочисленным и прошло без задержаний

Шествие пенсионеров в Гродно было малочисленным и прошло без задержаний

Вдоль маршрута были припаркованы автобус без опознавательных знаков и милицейская машина. Когда пенсионеры направились в сторону облисполкома, около двадцати сотрудников милиции вышли из автобуса и перекрыли проход по улицам Ожешко и Советской. Тогда колонна пенсионеров повернула в обратном направлении, и люди разошлись. Марш длился полтора часа.

Неделю назад на первый гродненский марш пенсионеров пришло около ста человек. Тогда задержали шесть женщин, одну из них из РОВД забрали в больницу с подозрением на инсульт, напоминает БелаПАН.

 

 

Фото Сергея Людкевича

 
Теги: Гродно
 
 
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19 октября в Гродно также прошла акция солидарности, в которой приняли участие местные пенсионеры.
 
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