Цены на топливо снова растут на копейку

Источник материала: Onliner

В концерне «Белнефтехим» сообщили о том, что принято решение об увеличении предельных максимальных розничных цен на топливо. Рост составит 1 копейку, что уже когда-то стало привычным.

С 20 октября, то есть в завтрашнего дня, в Беларуси устанавливаются следующие максимальные розничные цены на топливо (за 1 литр):

АИ-92 — 1 рубль 69 копеек;

АИ-95 — 1 рубль 79 копеек;

АИ-98 — 2 рубля 1 копейка;

ДТ — 1 рубль 79 копеек.

— Данный уровень цен на моторное топливо в Республике Беларусь в текущем году продолжает оставаться ниже, чем в сопредельных государствах, на 15—46 процентов и выше на 16 процентов, чем в Российской Федерации, где применяется демпфирующий механизм ценообразования, — подчеркнули в «Белнефтехиме».

Там добавили, что концерн сохраняет стратегию поэтапной корректировки цен на моторное топливо, которая позволила не допустить резких ценовых колебаний и скачков в период посевной и уборочной кампаний. Также максимально реализованы возможности по их сдерживанию без ущерба для экономики предприятий нефтепереработки, несмотря на негативное влияние внешних экономических факторов.