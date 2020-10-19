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Под Полоцком пьяный водитель Mercedes совершил ДТП, в котором погибла женщина

19.10.2020 17:49 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Полоцкий межрайонный отдел Следственного комитета расследует уголовное дело о дорожно-транспортном происшествии в Полоцком районе, в результате которого погибла женщина. Об этом сообщила официальный представитель управления Следственного комитета по Витебской области Оксана Лазько.

По данным следствия, 18 октября около 14:00 36-летний водитель, управляя автомобилем Mercedes, двигался по 98-му километру автодороги Витебск — Полоцк — граница Латвии по территории Полоцкого района.

— При обгоне двигавшегося в попутном направлении автомобиля Nissan Primera водитель совершил с ним столкновение, от чего автомобили съехали в кювет. В результате ДТП 55-летняя пассажир Mercedes погибла на месте происшествия, — сообщили в Следственном комитете.

Согласно результатам медицинского освидетельствования, наличие алкоголя в выдыхаемом водителем Mercedes воздухе составило 1,64 промилле.

Под Полоцком пьяный водитель Mercedes совершил ДТП, в котором погибла женщина

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 317 Уголовного кодекса — «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека».

— Подозреваемый задержан, с ним проводятся неотложные следственные действия, — добавили в СК.

Следователи обращаются к тем, кто располагает какой-либо информацией об этой аварии, с просьбой сообщить об этом по телефону оперативно-дежурной службы УСК по Витебской области: +375 33 399-80-44 (круглосуточно).

 
Теги: Витебск
 
 
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Полоцкий межрайонный отдел Следственного комитета расследует уголовное дело о дорожно-транспортном происшествии в Полоцком районе, в результате которого...
 
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