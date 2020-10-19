Главный редактор Onliner Николай Козлович: запрет на профессию? Но каждый может стать журналистом и эти планы сорвать

Источник материала: Onliner

Примерно так переключают пультом телик — с канала про рыбалку на канал про инопланетян. Так режут огурец под оливье. Так причесываются перед зеркалом… Точно так же, буднично судья зачитала сегодня в обед приговор для журналиста Onliner Даши Спевак, «посовещавшись на месте» сама с собой секунды полторы. Даше отвесили 13 суток ареста — коллегам Вадиму Замировскому, Всеволоду Зарубину, Артему Майорову досталось 15. А ведь ребята просто делали свою работу. Секретарь смахнула на мобильнике страничку ноготком и попросила собравшихся покинуть зал.

Но эту страницу уже не перевернешь.

Вы скажете: а что тут удивительного? Таких черных дней в стране столько, что почернел, как уголь, календарь. Юристы пятый месяц шепчут: правовой дефолт. Тонтон-макуты рыщут по переулочкам, трясутся на кочках воронки. Все так, но и перестать удивляться этому — значит сделать черный экран частью новой нормальности. Нет, я не согласен.

Пускай сегодня и готов признать свою профнепригодность. У меня в этот понедельник закончились цензурные, вежливые, достойные слова — синонимы для профессий, призванных «охранять право».

Обещаю, что мы сдержим эмоции в себе, стиснув до хруста зубы, и продолжим работать так же, как и раньше. Мы будем обращаться в МВД за комментарием «второй стороны». Ходить на суды, если не будут выгонять. К депутатам, если пустят к себе. К генерал-губернаторам, которые не побоятся нас принять.

Кстати, Даша очень хотела сделать интервью с В. Караником…

За неделю журналистов Onliner задерживали 5 раз. Дашу Спевак дважды, теперь у нее сутки. Еще трое — Саша Владыко, Саша Ружечка, Леша Носов — ждут своих судов. Когда в воскресенье журналисты уезжают из офиса, они оставляют записки с адресами своих родных. Теперь очевидно, что белорусская журналистика становится партизанской окончательно. И в этом есть свой грустный символизм. Но и шанс.

А что если каждый из вас, наши читатели, тоже станет журналистом? Каждый, кто может сделать фотографию, прислать видео в редакцию, укрепит отряд белорусских медиа всем черным людям назло! Сделает наш отряд непобедимым.

Сегодня редакция Onliner снова обращается к вам с просьбой: помогайте, пожалуйста, нам, если у вас будет такая возможность. Присылайте свои фото и видео, истории и сюжеты в наш чат-бот в Telegram. Или в чат-боты коллегам из других независимых СМИ. Они поделятся с нами, а мы — с ними.

Тогда нас будут тысячи. И у людей, смотрящих на вас сегодня с этой передовицы Onliner, точно ничего не получится.