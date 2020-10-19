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В Беларуси работает онлайн-платформа профсоюзов. В профсоюз могут вступить и айтишники

19.10.2020 17:49 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В Беларуси чуть более месяца работает платформа «Профсоюз онлайн», которая, по задумке ее разработчиков, объединит независимые профсоюзы страны. Проект позволяет вступить в существующий профсоюз или создать новый. На платформе уже создано 25 первичных профсоюзных организаций: объединяются врачи, работники сферы культуры, IT, строительных организаций, студенты и другие.

Благодаря проекту, например, медики создали свою Минскую городскую первичную профсоюзную организацию сотрудников здравоохранения СПБ «Белые халаты», в независимый профсоюз подано 1000 заявок. Инициатива работает в рамках правового поля.

В Беларуси работает онлайн-платформа профсоюзов. В профсоюз могут вступить и айтишники

Чтобы вступить в независимый профсоюз, необходимо заполнить форму на сайте blrs.online или  воспользоваться чат-ботом в Telegram @BlrsOnlineBot. Можно подать коллективную заявку (если в профсоюз хотят вступить пять и более человек), индивидуальную или индивидуальную с сотрудничеством (когда подающий заявку готов привлечь в профсоюз своих коллег).

Коллективные и индивидуальные заявки волонтеры проекта перенаправляют в профсоюзы. А тем, кто хочет создать профсоюз у себя на предприятии, в компании, в организации, оказывают помощь волонтеры.

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В Беларуси чуть более месяца работает платформа «Профсоюз онлайн», которая, по задумке ее разработчиков, объединит независимые профсоюзы страны. Проект позволяет...
 
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