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В Беларуси работает онлайн-платформа профсоюзов. В профсоюз могут вступить и айтишники
Источник материала: Onliner
В Беларуси чуть более месяца работает
Благодаря проекту, например, медики создали свою Минскую городскую первичную профсоюзную организацию сотрудников здравоохранения СПБ «Белые халаты», в независимый профсоюз подано 1000 заявок. Инициатива работает в рамках правового поля.
Чтобы вступить в независимый профсоюз, необходимо заполнить форму на сайте blrs.online или воспользоваться чат-ботом в Telegram
Коллективные и индивидуальные заявки волонтеры проекта перенаправляют в профсоюзы. А тем, кто хочет создать профсоюз у себя на предприятии, в компании, в организации, оказывают помощь волонтеры.
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В Беларуси чуть более месяца работает платформа «Профсоюз онлайн», которая, по задумке ее разработчиков, объединит независимые профсоюзы страны. Проект позволяет...
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