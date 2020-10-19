Протесты в Таиланде, предвыборный скандал в США и убийство учителя во Франции. Международный дайджест

Источник материала: Onliner

А теперь обо всем этом подробнее.





Снова протесты. Что там в Таиланде?

Кажется, демонстрации сейчас go global — настала очередь и Таиланда. Итак, несколько месяцев назад на улицах страны начались волнения. В итоге на демонстрации в Бангкоке вышло более 23 тыс. человек — они требуют отставки правительства и открытых дебатов о роли монархии. А еще протестующие возмущены арестами активистов демократического движения — некоторым из них может грозить пожизненное заключение. Все дошло до того, что в стране ввели режим чрезвычайной ситуации и ограничили общественные собрания (не более 5 человек). Впрочем, протестующих это не останавливает.

Надо сказать, полиция тоже не медлит и разгоняет демонстрации водометами и слезоточивым газом. Как будет развиваться ситуация, можно только гадать.

А вот подробно о причинах протестов в Таиланде мы напишем завтра.





Трамп, Байден и $3,5 млн. Предвыборные недели в США

В США тем временем продолжает накаляться предвыборная ситуация. Напомним, там выборы президента должны состояться 3 ноября. Интрига в том, кто этот пост займет: республиканец Дональд Трамп или демократ Джо Байден (подробнее о кандидатах мы писали здесь ).

Что слышно из последних новостей?

Трамп обвинил СМИ в «замалчивании возможной причастности Байдена к коррупции». Он считает, что многие ведущие СМИ отказываются об этом писать, потому что они «такие же коррумпированные». А вся эта пляска началась из-за доклада сенаторов-республиканцев. Согласно ему, в феврале 2014 года на счет инвестиционной компании, соучредителем которой был сын Джо Байдена Хантер, поступил перевод в размере $3,5 млн от вдовы экс-мэра Москвы Юрия Лужкова.

По мнению Трампа, эти деньги имеют отношение к присоединению Крыма к России в 2014 году. Байден, естественно, называет ложью утверждения о связях его сына с Батуриной. А еще подчеркивает, что «СМИ, Всемирный банк и союзники Соединенных Штатов опровергли эту информацию».

В общем, последние предвыборные недели в США по традиции не уменьшают своего эмоционального накала.





Нагорный Карабах. Обстрелы и поиск решения

Итак, Армения и Азербайджан договорились о режиме прекращения огня в зоне боевых действий. Однако в реальности это не соблюдается — территория постоянно подвергается обстрелу. Последние новости такие: премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал, что бои в Нагорном Карабахе сейчас ведутся за статус территории.

Ранее президент непризнанной Нагорно-Карабахской Республики заявил, что может обратиться к властям Армении и международному сообществу с призывом признать независимость Карабаха, если не увидит готовность Баку решить вопрос мирным путем. В ином случае он «объявит отечественную войну и призовет всех армян участвовать в ней».

А вот Армения заявила, что готова признать независимость территории, если станет понятно, что Баку не будет идти путем переговоров.

В свою очередь, президент Азербайджана Ильхам Алиев говорит, что «красной чертой» для страны является признание независимости Нагорного Карабаха.

Напомним, об этой ситуации мы уже писали раньше.





Кыргызстан. Все спокойно?

Напомним, после того как Сооронбай Жээнбеком оставил пост президента, его полномочия должны были перейти спикеру парламента Канату Исаеву. Однако премьер страны Садыр Жапаров заявил, что тот отказался исполнять обязанности президента. Потому все полномочия перешли к главе кабмина.

Кстати, Исаев успел попросить, чтобы у экс-президента Кыргызстана были сохранены все гарантии. Мол, он остался в стране в сложное время, а не убежал, как предыдущие лидеры.

Кроме того, в Кыргызстане уже утихают акции протеста: места, где раньше собиралось много тысяч человек, опустели.

Подробнее о протестах мы рассказывали здесь .





Убийство учителя во Франции. Свобода слова и наказание

В пятницу в 27 километрах от Парижа произошло жестокое убийство учителя. Его тело нашли на территории местного колледжа. Рядом с ним находился неизвестный мужчина. Он пытался скрыться на автомобиле и угрожал полицейским пистолетом. В итоге его застрелила полиция. Убийцей считают 18-летнего чеченца, родившегося в Москве. Он не учился у убитого преподавателя и не был на прицеле у органов полиции как радикал.

Вероятно, причина убийства заключается в карикатурах на пророка Мухаммеда. В начале октября учитель истории и географии показал их ученикам 12—14 лет на уроках по свободе слова. После этого родители некоторых учеников пожаловались руководству колледжа и обратились в полицию.

В этой ситуации стоит отметить реакцию Дональда Трампа. Американский президент выразил соболезнования Эммануэлю Макрону и напомнил о своей иммиграционной политике в США: «Иммиграционная безопасность — это национальная безопасность. Помните об этом. Нам нужны границы. Страна без границ — не страна».

«Мы очень жестко противостоим радикальному исламскому терроризму. У нас есть запрет [на въезд из семи мусульманских стран]», — заявил он.





Этой классикой от Трампа заканчиваем наш дайджест.