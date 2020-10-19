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Хотите лиды и только «хардкор»? Вот 3 причины, почему вам НЕ нужна интернет-реклама
19.10.2020 18:05 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
«Бывают случаи, когда вам точно НЕ нужно заказывать интернет-маркетинг», — считает
— Я решил написать эту статью после общения с одним из клиентов, который по истечении месяца работы над продвижением своего бизнеса в интернете решил, что интернет-реклама не работает.
Он, как и многие предприниматели, хочет роста продаж и окупаемости рекламы в первый же месяц работы. Это здоровое желание каждого владельца бизнеса. Но есть «хотелки», а есть реальность и правильное понимание процесса работы инструментов маркетинга. Вот про эту суровую реальность я и хочу рассказать.
Надеюсь, эта статья будет оберегом от завышенных ожиданий, которые так часто возникают при мысли о запуске рекламной кампании в интернете. А может, после ее прочтения кто-то передумает запускать рекламу вообще. И этим сэкономит время, нервы и бюджет себе и своим подрядчикам.
Когда вам не надо заказывать интернет-рекламу
1. Вы не знаете цикл своей сделки.
Это время, за которое клиент принимает решение о покупке товара или услуги. Перед запуском интернет-рекламы цикл сделки надо проанализировать и зафиксировать. Для этого задайте себе вопрос: «Как потенциальный клиент покупает?»
Обычно стандартный (немного упрощенный) пошаговый сценарий покупки в B2C выглядит так:
В этом сценарии мы исключаем, что у клиента может поменяться сама задача, он нашел товар-заменитель или у него не хватило денег. Это упрощенный алгоритм. И по нему — когда стоимость товара не $ 1−2, а хотя бы от $ 100 и выше, минимальный цикл сделки составляет 1−2 месяца.
Рассмотрим ситуацию на примере. Клиент кликнул на ваше объявление, которое было в контекстной рекламе, изучил ваше предложение, решил подумать. А когда снова ввел свой запрос спустя 2−3 недели, вашего объявления уже не увидел, потому что у вас к этому времени закончился рекламный бюджет.
Пользователь вряд ли будет помнить точное название сайта, а вероятность того, что он сохранил ссылку на него, крайне мала.
Получается, что даже тот пользователь, который уже решил купить у вас, не сможет этого сделать. Ваша реклама закончилась.
Вывод: надо заложить достаточный рекламный бюджет (от трех месяцев), чтобы была возможность напоминать о своем предложении тем, кто в нем уже заинтересован. Особенно, если цикл принятия решений по вашему предложению не 1−2 дня, а несколько месяцев.
Есть и другая теория, согласно которой перед покупкой клиент должен несколько раз увидеть ваше рекламное предложение или, как говорят маркетологи, «коснуться» вашей рекламы.
Например, он увидел ваше объявление по запросу на поиске в Яндексе. Зашел через три дня почитать новости и повторно увидел ваше предложение. Перешел на сайт, ознакомился с предложением подробнее и вышел. Через 4 дня снова увидел ваше объявление, уже на телефоне, и еще раз зашел на сайт. Как думаете, каков процент потенциальных клиентов, которые успеют совершить хотя бы 3 касания за месяц работы рекламной кампании? Не скажу точно цифру, но, конечно, он небольшой.
Это еще одна из причин, почему при запуске интернет-рекламы надо иметь бюджет минимум на 3−4 месяца.
2. Вы хотите все и сразу. Никаких тестирований и настроек. Только лиды, только «хардкор»:)
Конечно, хочется один раз настроить рекламу и сразу начать получать сотни заявок в день! Здорово, но так не работает, и вот почему.
Первоначальная настройка рекламной кампании в интернете не может сразу на 100% попасть в цель. Даже при правильной и продуманной проработке запросов (семантики), даже при включении минус-слов и при грамотно составленных объявлениях остаются важные параметры, которые настраиваются постепенно:
Приведу простой пример. По запросу «купить керамический кирпич для дома» мы потратили около $ 100, но не получили обращений. А по запросу «купить керамический кирпич для забора» потратили около $ 50 и получили 5 заявок. Очевидное решение — остановить показ объявлений по запросу «купить керамический кирпич для дома» и увеличить бюджет на «купить керамический кирпич для забора».
При этом нужно учитывать, что если речь идет о рекламе интернет-магазина, то кампания работает не с одним-двумя запросами, а с десятками и сотнями. И, чтобы принять решение о правильной корректировке, нужны данные о переходах по каждому. Для сбора и анализа данных специалисту тоже требуется время.
В первый месяц одна заявка может стоить $ 60, а через 2 месяца — $ 12. Потому что эти 2 месяца специалист плотно работает с настройками.
В этом и заключается смысл сопровождения интернет-рекламы.
Рекламная кампания, которую запустили на 1 месяц, — слив бюджета.
3. Вы не хотите считать.
При расчете окупаемости рекламы вы не учитываете LTV (LifeTime Value) клиента. LTV — это доход, который клиент вам дает за все время, пока он покупает ваш товар и/или услуги. Этот показатель учитывает полную прибыль, которую вы получаете за все время работы с клиентом, а не только при первой покупке.
Если клиент каждый месяц приносит вам около $ 13 прибыли и сотрудничает с вами в среднем 7 месяцев, то значение LTV будет $ 13 * 7 = $ 91.
Если этот показатель не учитывается, то весь расчет окупаемости рекламной кампании будет неверным.
Рассмотрим на примере. Допустим, некая компания «Рога и Копыта» продает строительные материалы. Средний чек $ 90. С этого чека компания зарабатывает 20%, т.е. $ 18.
Владелец «Рога и Копыта» решил запустить интернет-рекламу и выделил бюджет $ 1280 в месяц. За эту сумму он получил 40 сделок. Дальше он решил проанализировать окупаемость и для этого — просто взял и разделил рекламный бюджет на количество сделок, которые пришли с рекламы за месяц: $ 1280/40 сделок = $ 32.
Дальше он сравнил стоимость сделки из интернет-рекламы и свою прибыль с этой сделки: 18 < 32 — и сделал очевидный вывод о том, что надо срочно прекращать продвижение в интернете. Этот канал для его бизнеса убыточный.
На первый взгляд, все очень логично: $ 32 больше, чем $ 18, и решение правильное. Правильное, но не совсем. А не совсем, потому что при расчете собственник забыл про LTV.
Если бы он задал себе вопрос: «А сколько в среднем за год у меня покупает клиент?» — ему надо было бы потратить время, поднять данные и, возможно, покопаться в 1С. А теперь, допустим, средний клиент с тем же чеком совершает в компании «Рога и Копыта» за год 2 повторные покупки. Прибыль от клиента за год в этой ситуации уже не $ 18, а $ 18*3 = $ 54.
Теперь сравниваем стоимость привлечения клиента из интернет-рекламы и среднюю прибыль от клиента за год: 32 < 54. Получается, интернет-реклама сработала в хороший плюс (+ $ 22). И собственник принял неверное решение, отказавшись от прибыльной рекламной кампании.
Вот так и получается, что без учета LTV клиента расчет окупаемости рекламной кампании не имеет смысла. Но и это еще не все:)
Есть еще один важный показатель — CAC (Customer Acquisition Cost) — стоимость привлечения клиента. Это итоговая сумма, которую вы платите за привлечение 1 клиента. Тут немного сложнее. Есть две формулы расчета этого показателя:
Когда вы рассчитали значения LTV и CAC для своего бизнеса, можно узнать окупаемость рекламного канала просто и быстро. Достаточно проанализировать соотношение этих двух показателей.
Как анализировать LTV и CAC
Рассмотрим на конкретном примере. Входные данные: предположим, что у вас небольшой салон красоты. 1 клиент в среднем приносит вам ежемесячный доход около $ 5 (стрижется раз в месяц).
В агентстве вы заказали настройку и ведение контекстной рекламы. За настройку и ведение кампании вы платите специалистам агентства $ 150 в месяц и платите рекламной системе за клики по рекламе. Рекламный бюджет составляет около $ 260 в месяц.
За месяц в среднем с этого рекламного канала к вам обращается 15 клиентов.
Как обычно НЕПРАВИЛЬНО считают эффективность рекламы:
Берут все издержки за месяц рекламы в контексте: $ 410 = $ 150 + $ 260. Делят издержки на количество клиентов (15 клиентов в месяц): CAC = 410/15 = $ 27 — стоимость привлечения одного клиента.
Затем сравнивают выручку, которую заносит клиент ($ 5), и стоимость его привлечения ($ 27). Соотношение — 5/27. При таком расчете клиент обходится значительно дороже, чем салон зарабатывает на нем (более, чем в 5 раз!).
Какой вывод может сделать владелец бизнеса, который сделал такой расчет? Правильно — надо срочно прекратить рекламу! Она работает в большой минус.
Как ПРАВИЛЬНО рассчитать эффективность рекламы:
Клиент ходит в салон 1 раз в месяц. И в среднем является клиентом салона на протяжении одного года, а иногда и больше. Все зависит от того, насколько услуги и сервис салона красоты клиенту понравились.
Если мы берем значение за год, то получается, что он приносит в салон 12*$ 5 = $ 60. Это и есть настоящее LTV одного клиента. 15 клиентов, которые пришли из контекстной рекламы, за год принесут салону $ 60*15 = $ 900.
Давайте теперь оценим окупаемость рекламы по формуле LTV / CAC: потратили $ 410 — получили $ 900. Составим пропорцию для проверки 900 / 410. И оказывается, что та же реклама на самом деле окупается более чем в 2 (!) раза.
Вывод: однозначно рекламу надо продолжать. Но даже этот расчет еще не совсем честный и правильный. Клиенты каждый месяц в хорошем салоне (а у нас ведь хороший салон) остаются, то есть количество клиентов салона в течение года растет, а стоимость контекстной рекламы не меняется:
То есть вкладывая одну и ту же сумму каждый месяц, мы получаем все больше и больше клиентов. А если еще учесть, что они будут приводить друзей, покупать более дорогие услуги, то профит будет еще выше. И получается, что реклама отлично работает.
Выводы
Перед запуском интернет-рекламы обязательно задайте себе эти вопросы:
Не позволяйте сиюминутным эмоциям вводить вас в заблуждение, подходите к вопросу оценки рекламы с холодной головой, учитывайте все факторы, на которые влияет реклама. Тогда вы сможете грамотно и эффективно распределять рекламные бюджеты и получать стабильную прибыль от вложений.
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