Сергей Долидович: «Думаю, Соболенко за молчание достается по делу»

Источник материала: Tut.by

Лучший лыжник в истории Беларуси и участник семи Олимпиад Сергей Долидович в интервью «Белорусскому партизану» прокомментировал высказывания Дарьи Домрачевой и Арины Соболенко о ситуации в стране.



Фото из фейсбука Сергея Долидовича

— Несколько дней назад мы все видели видео, где в районе Немиги силовые органы избивают брата Дарьи Домрачевой . Многие ждали от нее какой-то реакции. Она последовала, но белорусы остались недовольны. Удовлетворены ли ее текстом вы и как думаете, справедливо ли требовать от спортсменов занимать чью-либо из сторон?

— Если бы это был безвестный человек, конечно, не было бы такого резонанса. А тут — Никита, который вместе с Дашей через многое прошел. Какое мнение? Наверное, если бы это был не ее брат, она бы не сказала вообще ничего.

В такой ситуации просто надо было что-то говорить. А как сказала — это ее дело. Дарью отчасти тоже можно понять. Я бы не хотел оказаться в таком положении, когда на тебя давят со всех сторон. Она сделала свой выбор.

— Тем не менее медийным людям за молчание достается. В частности, Арине Соболенко . Как полагаете, по делу?

— Думаю, да. Люди вправе требовать от известных персон каких-то высказываний. Что бы ни говорили про спорт, который вне политики, всегда на первом плане человечность. Да, очки, секунды, но если ты вне спорта делаешь какие-то неприемлемые вещи — грош цена твоим победам.

— Некоторые в своем давлении доходят до того, что считают, якобы Домрачева станет Героем Беларуси, если откажется от звания Героя Беларуси. Согласны?

— Героем она стала для многих, когда завоевала три золотые медали в Сочи-2014. Это был подъем. Я тоже за нее радовался, было круто. Но время проходит — и люди забывают победы, загораются новые звезды. Сейчас ее будут помнить по последним действиям.