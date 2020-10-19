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Сергей Долидович: «Думаю, Соболенко за молчание достается по делу»
Источник материала: Tut.by
Лучший лыжник в истории Беларуси и участник семи Олимпиад Сергей Долидович в
— Несколько дней назад мы все видели видео, где в районе Немиги силовые органы
— Если бы это был безвестный человек, конечно, не было бы такого резонанса. А тут — Никита, который вместе с Дашей через многое прошел. Какое мнение? Наверное, если бы это был не ее брат, она бы не сказала вообще ничего.
В такой ситуации просто надо было что-то говорить. А
— Тем не менее медийным людям за молчание достается. В частности,
— Думаю, да. Люди вправе требовать от известных персон каких-то высказываний. Что бы ни говорили про спорт, который вне политики, всегда на первом плане человечность. Да, очки, секунды, но если ты вне спорта делаешь какие-то неприемлемые вещи — грош цена твоим победам.
— Некоторые в своем давлении доходят до того, что считают, якобы Домрачева станет Героем Беларуси, если откажется от звания Героя Беларуси. Согласны?
— Героем она стала для многих, когда завоевала три золотые медали в Сочи-2014. Это был подъем. Я тоже за нее радовался, было круто. Но время проходит — и люди забывают победы, загораются новые звезды. Сейчас ее будут помнить по последним действиям.
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«В такой ситуации просто надо было что-то говорить».
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