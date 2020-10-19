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Посмотрите, какое солнечное гало было над Гомелем

19.10.2020 18:13 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сегодня, примерно в 17.00, в небе над Гомелем было видно солнечное гало. Снимки этого атмосферного явления нам прислала читательница Алена.


Фото: читательница Алена

Гало — это группа атмосферных оптических явлений, когда вокруг источника света, например, вокруг Солнца или Луны, или даже уличного фонаря появляется вторичное свечение, как правило, имеющее форму круга, кольца, дуги, светового столба или «алмазной пыли». В «завершенном» виде оно выглядит как круг, но может и напоминать перевернутую или неоконченную радугу.

На фото, сделанном в Гомеле, можно увидеть небольшие радуги по бокам от солнца — это элементы солнечного гало под названием паргелии.


Фото: читательница Алена

Фото: читательница Алена

Паргелий, или «ложное солнце» — один из видов гало, который возникает вследствие преломления солнечного света в кристалликах льда, парящих в атмосфере.

Такое явление не редкость — но обычно «ложное солнце» бледное и практически неразличимо на небосводе. Яркие пятна бывают гораздо реже.

 
Теги: Гомель
 
 
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Паргелий, или «ложное солнце» - один из видов гало.
 
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