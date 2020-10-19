Власти взялись за неработавшие 16 сентября магазины и кафе. Они разве что-то нарушили?

Источник материала: Tut.by

16 сентября некоторые магазины, кафе, объекты услуг объявили о нерабочем дне. Одни объяснили это санитарным днем или переучетом, другие объявили об участии в акции солидарности. Вскоре некоторые получили сообщения от районных администраций с просьбой дать объяснения, а кому-то даже выписали штраф за то, что они несвоевременно уведомили администрацию о санитарном дне. FINANCE.TUT.BY разбирался, должны ли объекты торговли и услуг предупреждать о нерабочем дне.





Что говорят о действующих правилах в МАРТ

В МАРТ объясняют, что по декрету № 7 «О развитии предпринимательства» субъекты хозяйствования самостоятельно устанавливают режим работы принадлежащих им объектов розничной торговли, общественного питания и бытового обслуживания.

Согласовывать режим работы с местными исполнительными и распорядительными органами, другими госорганами не нужно (исключение — работа после 23.00 и до 7.00). В законе «О защите прав потребителей» сказано, что если работу торгового объекта нужно продлить или приостановить и если такое продление или приостановление не запрещено законодательными актами, то информация об этом «доводится до сведения потребителей в установленном порядке». То есть без уведомления исполкомов.

Но далее в МАРТ ссылаются на корреспондирующие нормы отраслевого законодательства. Так, по закону «О государственном регулировании торговли и общественного питания в Республике Беларусь», если работу торгового объекта необходимо временно приостановить или продлить, то субъект торговли извещает об этом городской или районный исполком, администрацию района в Минске, а также доводит до сведения покупателей информацию об этом. Если же речь идет об объекте бытового обслуживания, то о временном продлении или приостановке работы нужно уведомить только потребителей (об этом сказано в Правилах бытового обслуживания потребителей).

Порядок информирования потребителей определен Совмином в отдельном положении. В нем сказано, что проинформировать о временном приостановлении работы торгового объекта «для проведения ремонта, реконструкции, плановых санитарных дней и в иных подобных случаях» нужно не позднее чем за 5 дней до этих событий. Для этого на дверях объекта нужно разместить объявление с указанием нового режима работы либо причин и периода приостановления работы.

Если же приостановление связано с требованием контролирующего или надзорного органа, экстренными мероприятиями при аварийных и чрезвычайных ситуациях, эта информация доводится до потребителей незамедлительно все тем же способом — объявление на дверях.

Невыполнение этих требований является нарушением правил торговли и оказания услуг населению, говорят в МАРТ. За них предусмотрена административная ответственность в виде штрафа до 10 базовых величин. За повторное нарушение в течение года после наложения административного взыскания предусмотрен штраф от 10 до 30 базовых величин.

Как пояснил FINANCE.TUT.BY независимый эксперт, пожелавший остаться анонимным, из всех этих документов главным является именно декрет № 7, который разрешает объектам торговли, общественного питания, бытового обслуживания устанавливать режим работы по своему усмотрению, без согласования с исполкомами. Закон «О государственном регулировании торговли и общественного питания», в свою очередь, нужно привести в соответствие с декретом. Проект этих изменений был готов еще в прошлом году, сейчас он находится на рассмотрении в парламенте.

Эксперт: «Речь в любом случае об уведомительном принципе, получать разрешение на нерабочий день не нужно»

Сопредседатель Минского столичного союза предпринимателей и работодателей Виктор Маргелов резюмирует: на экстренный санитарный день, для проведения неотложных работ, вынужденных простоев магазин закрыться может, никого не уведомляя заранее и вывесив объявление на двери. Если же речь идет о плановом нерабочем дне, то исполком и потребителей нужно уведомить о нем за пять дней.

— Конечно, раньше тоже бывали ситуации, когда торговым объектам приходилось объявлять какой-то день нерабочим по своему усмотрению. Но, как правило, кроме покупателей об этом никого не уведомляли, особенно когда речь идет о санитарных днях. Причины бывают разные, каждый раз с бумажками не побежишь. Исполкомы на это смотрели довольно спокойно, а сейчас, получается, случилось то, что случилось, — комментирует Виктор Маргелов.

Эксперт подчеркивает, что речь в любом случае идет именно об уведомительном, а не разрешительном принципе.

— В идеале торговый объект должны уведомить исполком о нерабочем дне, повесить соответствующее объявление — и с точки зрения закона никаких вопросов не будет. Получать разрешение на нерабочий день у властей не нужно. Причина может быть любой, даже «не хочу работать».