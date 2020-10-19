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Бензин в Беларуси с 20 октября дорожает на копейку

19.10.2020 18:25 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Белнефтехим в 15-й раз за 2020 год меняет розничные цены на автомобильное топливо на белорусских АЗС. 5 раз в этом году концерн понижал цену, а сейчас в десятый раз понижает ее ровно на 1 копейку.

С 20 октября 2020 года цена бензина АИ-92-К5-Евро составит 1,69 руб., АИ-95-К5-Евро – 1,79 руб., АИ-98-К5-Евро – 2,01 руб., ДТ – 1,79 руб.

«…уровень цен на моторное топливо в Республике Беларусь в текущем году продолжает оставаться ниже, чем в сопредельных государствах на 15-46% и выше на 16%, чем в Российской Федерации, где применяется демпфирующий механизм ценообразования», - говорится в комментарии концерна.

«Концерн сохраняет стратегию поэтапной корректировки цен на моторное топливо, которая позволила не допустить резких ценовых колебаний и скачков в период посевной и уборочной компаний. Также максимально реализованы возможности по их сдерживанию без ущерба для экономики предприятий нефтепереработки, несмотря на негативное влияние внешних экономических факторов», - отмечается в комментарии.

 
 
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Белнефтехим в 15-й раз за 2020 год меняет розничные цены на автомобильное топливо на белорусских АЗС. 5 раз в этом году концерн понижал цену, а сейчас в десятый раз...
 
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