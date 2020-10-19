Недавно ЕС ввел очередные санкции против нескольких десятков беларуских чиновников и силовиков, которых там считают виновными в фальсификации выборов и насилии в отношении мирных беларусов.





Однако эксперты из Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) выяснили, что на практике санкции часто не работают и беларуские олигархи, приближенные к Лукашенко, благополучно продолжают вести свой бизнес, используя оффшорные компании.





Тhe Village Беларусь публикует перевод свежего расследования OCCRP о беларуском мультимиллионере Анатолии Тернавском, которого в ЕС называли «кошельком Лукашенко» и однажды внесли в санкционный список, но он этого даже не почувствовал. публикует перевод свежего расследования OCCRP о беларуском мультимиллионере, которого в ЕС называли «кошельком Лукашенко» и однажды внесли в санкционный список, но он этого даже не почувствовал.





Кто такой Анатолий Тернавский

Беларуский мультимиллионер, специализируется на двух видах бизнеса — нефтяном и девелоперском. В 2001 году создал в Беларуси компанию «Юнивест-М», занимающуюся нефтепереработкой и экспортом нефтепродуктов, одновременно имея некоторые нефтяные активы в России (знаком с Михаилом Гуцериевым).





В 2007 году бизнес диверсифицировали, и к «нефтянке» добавились девелопмент, гостиницы и рестораны. Например, компания инвестировала в строительство жилого комплекса «Каскад» и бизнес-центра «Каскад Альфа», участвовала в строительстве гипермаркета ProStore в Минске . Какое-то время компания «Юнивест-М» спонсировала хоккейный и гандбольный клубы «Динамо».





Ряд девелоперских проектов реализуется под маркой компании «ЮнивестСтройИнвест», учредителями которой, по имеющейся информации, помимо «Юнивест-М» являются структуры, близкие к Президентскому спортивному клубу, который возглавляет Дмитрий Лукашенко.





Жена Дмитрия Лукашенко работала (или работает) в компании «Юнивест-М» заместителем по маркетингу.





В ЕС Анатолия Тернавского считают одним из «кошельков Лукашенко». По субъективным оценкам, его бизнес по объемам и охвату мало в чем уступает бизнесу Юрия Чижа.





В декабре 2010 года Александр Лукашенко отметил свое четвертое переизбрание на пост президента Беларуси. Борьба была далека от честной: соперники Лукашенко утверждали, что диктатор злоупотребил своей властью, чтобы обеспечить себе победу.





Международное сообщество сочло выборы несостоятельными, и беларусы в Минске и других городах вышли на улицы, требуя отставки Лукашенко. Милиция отреагировала насилием, и «strongman» усилил контроль над страной.





Перенесемся на десятилетие вперед — повторяется тот же сценарий. Западные демократии отреагировали так же, как и после печально известных выборов 2010 года — ввели санкции против должностных лиц и силовиков, которые непосредственно несут ответственность за кровопролитие.





Но анализ документов уже несуществующей панамской юридической фирмы Mossack Fonseca и других офшорных провайдеров показывает, как легко обойти финансовые ограничения.





По крайней мере, один из приближенных к Лукашенко людей смог сделать именно это с помощью нескольких выдуманных документов двух ныне несуществующих компаний-поставщиков услуг, которые лгали следователям от его имени.





Последнее расследование OCCRP, основанное на скандальных «Панамских документах», показывает, как бизнесмен Анатолий Тернавский, приближенный Лукашенко, использовал секретные офшорные юрисдикции и доверенных лиц для поддержания своих активов в Великобритании, несмотря на то, что он был в санкционном списке ЕС в период с 2012 по 2014 год.





Тернавский не стал отвечать на вопросы журналистов.









«Предпринимательская деятельность такого масштаба была бы невозможна в Беларуси без одобрения режима Лукашенко»

Анатолий Тернавский, уроженец Украины, гражданин России, работал в нефтедобывающей промышленности в Советском Союзе. В конце 1990-х годов, когда Беларусь получила доступ к дешевой российской нефти, которую она могла перерабатывать и реэкспортировать в рамках союзного договора со своим богатым ресурсами соседом, Тернавский быстро увидел в этом потенциал.





К 2006 году его компания «Юнивест-М», которая сначала была эксклюзивным дилером российской государственной нефтяной компании «Роснефть», стала третьим по величине налогоплательщиком Беларуси. Сегодня «Юнивест-М» оценивает собственный инвестиционный портфель, включающий производство строительных материалов, строительство и инвестиции в гостиничный бизнес, в $1 млрд.





И Тернавский, и «Юнивест-М» попали под санкции ЕС в марте 2012 года. В резолюции ЕС бизнесмена, на которого до 2011 года работала невестка Лукашенко, назвали «близким родственником» беларуского диктатора, который все больше становился изгоем на международной арене из-за репрессий против оппозиции.





Тернавского обвинили в финансировании проблемного МВД Беларуси, а также государственного телевидения и радио, а его компанию назвали партнером президентского спортивного клуба Лукашенко.





Эти тесные связи давали Тернавскому доступ к нефтяному сектору страны и сектору девелопмента недвижимости, согласно резолюции ЕС. «Предпринимательская деятельность такого масштаба была бы невозможна в Беларуси без одобрения режима Лукашенко», — заключалось в резолюции.





Санкции означали для Тернавского и «Юнивест-М» возможное замораживание активов и другие ограничительные финансовые меры. И Тернавский обратился за помощью к офшорным поставщикам услуг.





Сведения компании Mossack Fonseca, попавшие в распоряжение Международного консорциума журналистских расследований (ICIJ) и немецкой газеты Süddeutsche Zeitung, говорят о том, что Тернавский был «доверенным лицом» или номинальным директором («attorney-in-fact») по крайней мере четырех компаний — двух на печально известных Британских Виргинских островах (БВО) и двух в Панаме.





Они также показывают, как поставщики услуг для этих компаний изо всех сил старались скрыть эту связь, чтобы фирмы продолжали работать, несмотря на санкции ЕС.





(Mossack Fonseca — юридическая фирма, которая была одним из крупнейших международных регистраторов офшорных компаний, прекратила свое существование после «панамского скандала», когда была раскрыта конфиденциальная информация о ее клиентах — миллиардерах и политиках со всего мира — The Village Беларусь).





У Тернавского была постоянная доверенность, легализованная апостилем, выданная в 2004 году для холдинговой компании Roping Marketing Corp, зарегистрированной на Британских Виргинских островах. Эта структура также официально контролировалась панамской компанией Courtyard Capital Inc., связанной с Тернавским, когда бизнесмен был подвергнут санкциям в связи с политическими репрессиями Лукашенко.





Magson Marketing Inc, компания Steval Management, используемая для некоторых коммуникаций, направила запрос на изменение задним числом документов о собственности для Roping Marketing.





Через несколько дней после того, как ЕС внес Тернавского в «черный список», документы компании были изменены необычным образом, что помогло беларускому приближенному к Лукашенко избежать проверки ключевых активов.





2 апреля 2012 года швейцарский офис Mossack Fonseca получил запрос на изменение владельца компании, включив Pemlock Finance Corp, недавно созданную панамскую компанию, в список владельцев Roping Marketing. Любопытно, что в запросе представителя швейцарской компании Steval Management, которая регулярно обслуживала связанные с Тернавским фирмы, была указана очень конкретная дата.





Mossack Fonseca попросили оформить документы на право собственности задним числом — 8 марта, то есть почти на месяц раньше. Поставщик корпоративных услуг сделал то, о чем его просили, и подготовил решение совета директоров и новый сертификат акций с указанной датой.





Письмо с запросом все оформить задним числом не объясняет причину, почему это сделали, но сроки указывают на то, что эти действия, скорее всего, были предприняты в ответ на санкции ЕС.





Несмотря на усилия поставщиков услуг скрыть истинного владельца своего клиента, власти Британских Виргинских островов начали расследование по поводу Roping через несколько месяцев после введения санкций и изменения документов. В августе 2012 года агентство финансовых расследований Британских Виргинских островов запросило информацию о бенефициарных владельцах и аффилированных лицах Roping в местном офисе Mossack Fonseca на карибском острове Тортола.





Сотрудники отдела комплаенса быстро установили, что Тернавский, на которого недавно наложили санкции, имел доверенность на Roping Marketing. Затем они обратились к Steval Management, швейцарской фирме, представляющей компанию, чтобы установить бенефициарных владельцев компании. Электронные письма показывают, что Steval отказалась раскрыть эту информацию, сославшись на швейцарский закон о борьбе с отмыванием денег.





«Обратите внимание, что в наших записях есть только то, что доверенность была выдана г-ну Анатолию Тернавскому 5.10.2004 года, но у нас нет никакого подтверждения от нашего клиента, которое указывало бы, что он является бенефициарным владельцем компании», — написала Лиза Айзпруа, корпоративный юрист Mossack Fonseca, во внутреннем электронном письме в течение двух недель после получения запроса FIA.





Четыре дня спустя Mossack Fonseca направила FIA официальный ответ, утверждая, что два сотрудника Steval были конечными бенефициарами Roping.





Комплаенс-офицер Mossack Fonseca сообщил FIA, что конечными бенефициарными владельцами Pemlock Finance Corp, зарегистрированного владельца Roping Marketing Corp., были швейцарцы, которые работали на Steval.





Mossack Fonseca не только не сообщила о принадлежности Тернавского к компании, о которой идет речь, но и утаила записи о тщательной проверке, запрошенные FIA, вероятно, в нарушение правил борьбы с отмыванием денег на Британских Виргинских островах.





Несмотря на малоинформативный ответ компании властям, внутренние электронные письма показывают, что глава отдела комплаенса Mossack Fonseca в Панаме был обеспокоен аффилированностью. Сандра де Корнехо написала своим коллегам по электронной почте о четырех компаниях, которые, как она подозревала, были связаны с Тернавским.





«Если бы с нами связался какой-то орган власти, мы не смогли бы предоставить информацию [о бенефициарном владельце], и мы нарушили бы [закон]», — писал де Корнехо в марте 2013 года, предлагая компании разорвать связи с этими организациями.





Mossack Fonseca быстро перешел к прекращению отношений.





Но Steval, швейцарский поставщик услуг, был «неприятно удивлен» этим решением, судя по внутренней переписке. Последующая встреча швейцарского представителя Mossack Fonseca Адриана Саймона и Steval убедила компанию полностью отменить свое решение.









В отчете Саймона описывается тон встречи: «клиент был очень расстроен отношением MF и считает, что решение прекратить отношения было очень рискованным, учитывая, что мотивы этого поступка не до конца понятны. Клиент рассчитывает, что я буду защищать его интересы», — написал Саймон в электронном письме.





В итоге Mossack Fonseca согласилась продолжить свои отношения с компаниями, связанными с Тернавским. Внутренние документы показывают, что офис панамской компании на Британских Виргинских островах, однако, подал отчет о подозрительной деятельности властям в следующем месяце, что вызвало второй запрос от FIA.





На этот раз Steval подготовил документы лучше и включил в них заявление, подписанное Натальей Тернавской, дочерью попавшего под санкции бизнесмена, назвав ее бенефициаром Roping Marketing, а также ее британской дочерней компанией Uni-Trade. А также задним числом подготовленные Mossack Fonseca документы о праве собственности на Roping. Заявление было также датировано 8 марта 2012 года.





Эти документы должны были быть на несколько месяцев раньше, до того как FIA впервые запросила информацию, но они не были переданы следователям.





Были также документы 2004 года, дающие Анатолию Тернавскому доверенность на Roping, которая находилась в распоряжении Mossack Fonseca. В мае 2013 года компания передала эту информацию в FIA — более чем через год после включения Тернавского в санкционный список, и через восемь месяцев после того, как следователи первоначально запросили записи.





Доказательства убедительно свидетельствуют о том, что Стивал и Mossack Fonseca дважды задним числом оформляли документы, чтобы оградить своего клиента от санкций, и вводили в заблуждение сотрудников правоохранительных органов, расследующих Roping.





Финансовые документы показывают, что сотрудники Steval знали, что Roping использует банковский счет своей британской дочерней компании Uni-Trade для перемещения активов. Однако Mossack Fonseca сообщила FIA, что у холдинга нет банковского счета.





«Закон требует, чтобы бизнес активно противодействовал отмыванию денег, указывая полиции на тех, кто подозревается в связях с коррупцией. Если [правоохранительные органы] просят фирмы о сотрудничестве, они должны помочь, а не скрывать жизненно важные доказательства», — сказал OCCRP Дункан Хеймс, директор по политике Transparency International UK.





«Необходимо ужесточить наказание для тех, кто занимается бизнесом и содействует безнаказанности коррупционеров и их сообщников».





По словам Марка Пита, профессора уголовного права и криминологии Базельского университета, несмотря на свои претензии, Steval Management не имела законных оснований претендовать на усиленную защиту частной жизни, предоставляемую юридическим фирмам в Швейцарии.





«Фидуциарии подпадают под действие законодательства о борьбе с отмыванием денег в Швейцарии, и их защита тайны является слабой по сравнению с защитой адвокатов. Поэтому власти Британских Виргинских островов могли бы обратиться за помощью к Швейцарии», — сказал Пит.





Швейцарская компания сейчас находится в стадии ликвидации, и сотрудники, названные в электронных письмах, не ответили на запросы о комментариях. Mossack Fonseca закрылась в 2018 году, сославшись на репутационный ущерб после расследования панамских документов.





В 2012 году, когда Тернавский был подвергнут санкциям, Roping Marketing владела 85-процентной долей в Uni-Trade Limited, уже закрывшейся лондонской компании, которая занималась оптовой торговлей нефтью и нефтепродуктами. В те годы, когда Тернавский находился под санкциями, компания отчитывалась о годовой прибыли в размере до 500 000 долларов.





Сотрудники Steval Management были перечислены в качестве менеджеров Uni-Trade. Один из представителей швейцарской компании был также назван в девяти других британских компаниях, по крайней мере одна из которых была связана с дочерью Тернавского. Наталья Тернавская числилась в 2014 финансовом году бенефициаром Unex Trading Limited, которая на тот момент задекларировала более $ 75 млн инвестиций в виде возвратных кредитов.





Панамская компания Santarina Management S. A. была зарегистрирована в качестве основного кредитора Unex в 2015 году, выдав ей займы на сумму 68,5 миллиона долларов. Santarina принадлежала Arco Trading, еще одной компании Тернавского, которая у него была до санкций 2012 года.





После этого имя форму собственности компании изменили на «акции на предъявителя», что позволило акционерам оставаться анонимными до тех пор, пока они владеют акционными сертификатами. Затем, в 2016 году, Наталья Тернавская была названа конечным бенефициарным владельцем Santarina.





«До недавнего времени акции на предъявителя были обычным инструментом для тех, кто хотел контролировать компании, не раскрывая своей личности», — сказал Хеймс из Transparency International.





«Секретность, которую они предлагают в дополнение к легкости, с которой они могут быть переданы, привела к тому, что они были идентифицированы как основной риск отмывания денег, и теперь они запрещены в большинстве юрисдикций».





Вопросы о бизнесе Тернавской, отправленные в офис «Юнивест-М», остались без ответа.





«Нет ничего удивительного в том, что лица, внесенные в черный список, уклоняются от санкций, используя оффшоры»

Санкции, которые требуют замораживания активов, принадлежащих лицам, занесенным в черный список, распространяются на близких родственников, включая детей, сообщили OCCRP в Европейской комиссии по электронной почте.





Более того, как Великобритания, так и ее заморская территория Британские Виргинские острова были обязаны соблюдать санкции ЕС в отношении режима Лукашенко и его приспешников, подтвердила комиссия.





Однако министерство финансов Великобритании подтвердило, что Uni-Trade никогда не подвергалась финансовым санкциям в соответствии с законодательством ЕС, ООН или Великобритании. Агентство заявило, что не может раскрыть, было ли оно когда-либо уведомлено о возможных нарушениях санкций, связанных с Тернавским или Roping Marketing.









FIA Британских Виргинских островов не ответила на вопросы о том, делится ли она информацией, полученной от Mossack Fonseca, с соответствующими британскими властями.





По словам Витиса Юркониса, преподавателя Института международных отношений и политологии Вильнюсского университета и давнего наблюдателя режима Лукашенко, «нет ничего удивительного» в том, что лица, внесенные в черный список, уклоняются от санкций, используя офшорные юрисдикции, чтобы их не раскрыли.





«Объявление санкций и их реализация-это две разные вещи», — отметил Юрконис.





Британский консультант по борьбе с финансовыми преступлениями Грэм Барроу говорит, что с помощью корпоративных структур и доверенных лиц обойти санкции относительно легко, если только лицо, подвергшееся санкциям, не является «громким именем»», по словам Барроу.





«В конечном счете, проблема заключается в том, что законодательство требует риск-ориентированного подхода (который будет работать, если все будет сделано правильно), но банки больше озабочены тем, чтобы регуляторы были довольны, чем должным образом идентифицировали базовый риск», — сказал Барроу OCCRP.





«Поэтому они заполняют формы, чтобы показать, что они что-то сделали, но это не обязательно (или часто) так эффективно. Регуляторы принимают меры в отношении процедур, а не результатов. Грустно».