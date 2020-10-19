Правозащитники: Все освобожденные под домашний арест остаются политзаключенными - их в стране 94!

Большинство из них присутствовали на встрече с Александром Лукашенко в СИЗО КГБ 10 октября. Так, меры пресечения на "домашний арест" были изменены адвокату Илью Салею, политтехнологу Виталию Шклярову и медиатору Лилии Власовой.





На данный момент освобожденный из СИЗО КГБ Юрий Воскресенский находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Сотрудники PandaDoc Дмитрий Рабцевич, Юлия Шардыко и Владислав Михалап — под подпиской о невыезде.





Условия домашнего ареста трех политзаключенных сопровождаются рядом ограничений: им нельзя выходить на улицу, видеться даже с родными и друзьями, пользоваться интернетом.





Весны " заявляют, что при таких условиях содержание политических заключенных под домашнем арестом рассматривается как в месте несвободы. Поэтому Илья Салей, Виталий Шкляров и Лилия Власова остаются в статусе политических заключенных. Правозащитники "" заявляют, что при таких условиях содержание политических заключенных под домашнем арестом рассматривается как в месте несвободы. Поэтому





"Учитывая те серьезные и значительные ограничения, которые налагает на обвиняемых такая мера пресечения как домашний арест, Правозащитный центр "Весна" продолжает рассматривать их как политических заключенных. Они продолжают находиться в условиях строгой изоляции, не имеют права покидать место своего жительства, ограничены в возможностях общения с другими людьми, поэтому домашний арест мы рассматриваем как место несвободы.





Согласно Руководству по определению понятия "политический заключенный" это позволяет квалифицировать этих лиц как политзаключенных. По сути, они остаются в заложниках", — объясняет позицию "Весны" правозащитник Валентин Стефанович.





"В связи с этим мы еще раз напоминаем белорусским властям о наших требованиях: немедленно и безоговорочно освободить всех политических заключенных и прекратить в отношении них уголовное преследование.





Выполнение этих требований будет означать именно освобождение политических заключенных в полном смысле этого слова. И только при выполнении этих условий можно говорить о возможностях какого-то диалога внутри страны", — отмечает правозащитник "Весны" Валентин Стефанович.





Таким образом, на данный момент в Беларуси 94 человека признаны политическими заключенными.