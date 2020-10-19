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Правозащитники: Все освобожденные под домашний арест остаются политзаключенными - их в стране 94!

19.10.2020 18:25 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

11 октября из изоляторов начали освобождать политических заключенных. Меры пресечения были изменены семи политзаключенным.

Большинство из них присутствовали на встрече с Александром Лукашенко в СИЗО КГБ 10 октября. Так, меры пресечения на "домашний арест" были изменены адвокату Илью Салею, политтехнологу Виталию Шклярову и медиатору Лилии Власовой. 

На данный момент освобожденный из СИЗО КГБ Юрий Воскресенский находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Сотрудники PandaDoc Дмитрий Рабцевич, Юлия Шардыко и Владислав Михалап — под подпиской о невыезде.

Условия домашнего ареста трех политзаключенных сопровождаются рядом ограничений: им нельзя выходить на улицу, видеться даже с родными и друзьями, пользоваться интернетом. 

Правозащитники "Весны" заявляют, что при таких условиях содержание политических заключенных под домашнем арестом рассматривается как в месте несвободы. Поэтому Илья Салей, Виталий Шкляров и Лилия Власова остаются в статусе политических заключенных. 

"Учитывая те серьезные и значительные ограничения, которые налагает на обвиняемых такая мера пресечения как домашний арест, Правозащитный центр "Весна" продолжает рассматривать их как политических заключенных. Они продолжают находиться в условиях строгой изоляции, не имеют права покидать место своего жительства, ограничены в возможностях общения с другими людьми, поэтому домашний арест мы рассматриваем как место несвободы. 

Согласно Руководству по определению понятия "политический заключенный" это позволяет квалифицировать этих лиц как политзаключенных. По сути, они остаются в заложниках", — объясняет позицию "Весны" правозащитник Валентин Стефанович.

"В связи с этим мы еще раз напоминаем белорусским властям о наших требованиях: немедленно и безоговорочно освободить всех политических заключенных и прекратить в отношении них уголовное преследование. 

Выполнение этих требований будет означать именно освобождение политических заключенных в полном смысле этого слова. И только при выполнении этих условий можно говорить о возможностях какого-то диалога внутри страны", — отмечает правозащитник "Весны" Валентин Стефанович.

Таким образом, на данный момент в Беларуси 94 человека признаны политическими заключенными.
 
 
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11 октября из изоляторов начали освобождать политических заключенных. Меры пресечения были изменены семи политзаключенным.
 
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