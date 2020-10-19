|
В Беларуси вырастут цены на топливо со вторника
Источник материала: Myfin
С 20 октября 2020 года цена бензина АИ-92-К5-Евро составит 1,69 руб., АИ-95-К5-Евро – 1,79 руб., АИ-98-К5-Евро – 2,01 руб., ДТ – 1,79 руб.
Что в итоге?
В концерне отмечают, что данный уровень цен на моторное топливо в текущем году продолжает оставаться ниже, чем в сопредельных государствах на 15-46% и выше на 16%, чем в России, где применяется демпфирующий механизм ценообразования.
Напомним, последний раз цены на топливо
Текст: Владимир Лужнёв
Если вы заметили ошибку в тексте новости, пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также:
Ссылка скопирована в буфер обмена
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На сайте Белнефтехима появилась информации о подорожании автомобильного топлива на 1 копейку с 20 октября 2020.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)