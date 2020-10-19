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В Беларуси вырастут цены на топливо со вторника

19.10.2020 18:33 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Фото: Myfin.by

С 20 октября 2020 года цена бензина АИ-92-К5-Евро составит 1,69 руб., АИ-95-К5-Евро – 1,79 руб., АИ-98-К5-Евро – 2,01 руб., ДТ – 1,79 руб.

Что в итоге?

В концерне отмечают, что данный уровень цен на моторное топливо в текущем году продолжает оставаться ниже, чем в сопредельных государствах на 15-46% и выше на 16%, чем в России, где применяется демпфирующий механизм ценообразования.

Напомним, последний раз цены на топливо менялись в мае текущего года.

Текст: Владимир Лужнёв
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На сайте Белнефтехима появилась информации о подорожании автомобильного топлива на 1 копейку с 20 октября 2020.
 
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