В Беларуси вырастут цены на топливо со вторника

Источник материала: Myfin

Фото: Myfin.by

С 20 октября 2020 года цена бензина АИ-92-К5-Евро составит 1,69 руб., АИ-95-К5-Евро – 1,79 руб., АИ-98-К5-Евро – 2,01 руб., ДТ – 1,79 руб.

Что в итоге?

В концерне отмечают, что данный уровень цен на моторное топливо в текущем году продолжает оставаться ниже, чем в сопредельных государствах на 15-46% и выше на 16%, чем в России, где применяется демпфирующий механизм ценообразования.