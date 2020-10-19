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Маски, дистанция и удаленка: Минздрав рассказал, как работать во вторую волну COVID-19
Источник материала: Myfin
Дистанционная работа
Рекомендации могут использовать организации всех форм собственности, чтобы снизить риски второй волны COVID-19. При этом отмечается, что нужно выполнять обязательные требования по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
В Минздраве рекомендуют организацию дистанционной работы, использование гибкого графика работы. Максимально возможное количество работников должно быть переведено на дистанционную работу. В первую очередь это касается людей из группы риска.
Больше 5 человек не собираться
Медики советуют ограничить любые массовые мероприятия с численностью участников более 5 человек (собрания, комиссии, выставки, семинары, конференции и т.д.), предполагающие очное участие.
Рекомендуется преимущественно электронное взаимодействие, использование телефонной, факсимильной связи, электронной почты для передачи информации, а также проведение мероприятий формата видео- и телеконференций и др.
Ограничить командировки и проверять температуру у работников
Стоит ограничить командировки сотрудников. Не рекомендуется направлять в командировку сотрудников из группы риска. Желательно обеспечить сотрудников перед командировкой средствами дезинфекции, антисептиками для кожи в индивидуальной упаковке и средствами индивидуальной защиты органов дыхания и кожи.
Нужно ограничить доступ в организации посторонних лиц и контролировать работу системы вентиляции в зданиях. В местах общего пользования рекомендуется установить устройства для обеззараживания воздуха, а на ручках дверей и включателях устройства для бесконтактного взаимодействия с ними.
В Минздраве советуют не допускать к работе людей с признаками ОРВИ и в течение дня контролировать температуру тела работников. Работники должны соблюдать правила личной гигиены и пользоваться средствами индивидуальной защиты.
Еда на вынос, одноразовая посуда и товары в запакованном виде
В сфере общепита должны обеспечить работников масками, перчатками и антисептиками.
Рекомендуется обеспечить еду на вынос, бесконтактное обслуживание клиентов и одноразовую посуду, а также соблюдение посетителями социальной дистанции не менее 1,5 метров. Нужно чаще убирать и проветривать помещения. Советуют также приостановить услуги по курению кальянов.
Рынкам, магазинам и торговым центрам рекомендуют обеспечить продажу товаров и расчеты продавцами в масках и перчатках, все товары продавать в запакованном виде, не проводить дегустации продуктов.
Что в итоге?
Минздрав дал рекомендации по профилактике COVID-19 и соблюдению мер безопасности для многих сфер деятельности, включая
В частности, медики рекомендуют:
Подробнее читайте на официальном сайте ведомства.
Источник: Myfin.by
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