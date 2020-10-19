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Маски, дистанция и удаленка: Минздрав рассказал, как работать во вторую волну COVID-19

19.10.2020 18:33 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Фото: Myfin.by

Дистанционная работа

Рекомендации могут использовать организации всех форм собственности, чтобы снизить риски второй волны COVID-19. При этом отмечается, что нужно выполнять обязательные требования по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

В Минздраве рекомендуют организацию дистанционной работы, использование гибкого графика работы. Максимально возможное количество работников должно быть переведено на дистанционную работу. В первую очередь это касается людей из группы риска.

Больше 5 человек не собираться

Медики советуют ограничить любые массовые мероприятия с численностью участников более 5 человек (собрания, комиссии, выставки, семинары, конференции и т.д.), предполагающие очное участие.

Рекомендуется преимущественно электронное взаимодействие, использование телефонной, факсимильной связи, электронной почты для передачи информации, а также проведение мероприятий формата видео- и телеконференций и др.

Тестирование на COVID-19. Фото: airport.by

Ограничить командировки и проверять температуру у работников

Стоит ограничить командировки сотрудников. Не рекомендуется направлять в командировку сотрудников из группы риска. Желательно обеспечить сотрудников перед командировкой средствами дезинфекции, антисептиками для кожи в индивидуальной упаковке и средствами индивидуальной защиты органов дыхания и кожи.

Нужно ограничить доступ в организации посторонних лиц и контролировать работу системы вентиляции в зданиях. В местах общего пользования рекомендуется установить устройства для обеззараживания воздуха, а на ручках дверей и включателях устройства для бесконтактного взаимодействия с ними.

В Минздраве советуют не допускать к работе людей с признаками ОРВИ и в течение дня контролировать температуру тела работников. Работники должны соблюдать правила личной гигиены и пользоваться средствами индивидуальной защиты.

Еда на вынос, одноразовая посуда и товары в запакованном виде

В сфере общепита должны обеспечить работников масками, перчатками и антисептиками.

Фото: Myfin.by

Рекомендуется обеспечить еду на вынос, бесконтактное обслуживание клиентов и одноразовую посуду, а также соблюдение посетителями социальной дистанции не менее 1,5 метров. Нужно чаще убирать и проветривать помещения. Советуют также приостановить услуги по курению кальянов.

Рынкам, магазинам и торговым центрам рекомендуют обеспечить продажу товаров и расчеты продавцами в масках и перчатках, все товары продавать в запакованном виде, не проводить дегустации продуктов.

Что в итоге?

Минздрав дал рекомендации по профилактике COVID-19 и соблюдению мер безопасности для многих сфер деятельности, включая банки, предприятия бытового обслуживания и др.

В частности, медики рекомендуют:

  • преимущественное обслуживание по предварительной записи с соблюдением временного интервала не менее 5-10 минут между клиентами для исключения контакта между ними;
  • дезинфекцию контактных поверхностей банковских, парковочных терминалов, инфокиосков;
  • соблюдение масочного режима персоналом и, по возможности, клиентами;
  • соблюдение социальной дистанции (1,5 метра) при ожидании обслуживания клиентами внутри организации;
  • предупреждение клиентов об отказе в обслуживании при наличии признаков респираторной инфекции (температура тела 37,0°С и выше, кашель и др.).

Подробнее читайте на официальном сайте ведомства.

Источник: Myfin.by
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