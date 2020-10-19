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«Отцы победили фашизм, мы победим Лукашенко». Пенсионеры вновь вышли на марш
Источник материала: Навiны
Сразу две уличные акции прошли 19 октября в центре Минска. На Марш мудрости собрались столичные пенсионеры — сторонники перемен, свою акцию также провели сторонники Лукашенко.
Участники Марша мудрости собирались у Красного костела, а сторонники Лукашенко — у Дома правительства. Участников провластной демонстрации свозили в Минск на автобусах.
От Красного костела участники Марша мудрости пошли по проспекту Независимости. Демонстранты несли бело-красно-белые флаги, зонты такой же расцветки и живые цветы. Пенсионеры скандировали «Жыве Беларусь!», «Верым, можам, пераможам!», «Выпускай!», «Лукашенко в автозак!», «Караева под суд!», «Трибунал!», у многих были плакаты «Мы за честные выборы», «Мы не рабы, пенсіянеры з моладдзю!», «Наши отцы победили фашизм, мы победим Лукашенко».
За происходящим наблюдали силовики в гражданской одежде с закрытыми лицами, сотрудники милиции и МЧС.
Вскоре к маршу присоединилась легендарная активистка оппозиции 73-летняя Нина Багинская.
Демонстранты ненадолго остановились возле здания КГБ, поджидая хвост колонны, и двинулись дальше в сторону Октябрьской площади.
Вслед за колонной участников Марша мудрости по другой — правой — стороне проспекта Независимости пошли сторонники Лукашенко.
Когда участники Марша мудрости проходили мимо монумента Победы, возле Вечного огня стояла группа пенсионеров с государственными флагами, а из установленных рядом колонок звучали провластные патриотические песни. Корреспондент БелаПАН также заметил на улице, прилегающей к площади, несколько автобусов — судя по всему, они были предназначены для провластных демонстрантов.
На подходе к площади Победы участники провластной демонстрации перешли на левую сторону проспекта и догнали хвост первой колонны.
Пропуская их, участники Марша мудрости выстроились вдоль дороги. Некоторые сторонники Лукашенко бросали своим оппонентам оскорбительные выражения — в их адрес и в адрес бело-красно-белого флага. Участники марша их игнорировали.
Дальше площади Победы провластные демонстранты не пошли. Тем временем голова колонны участников Марша мудрости дошла до площади Якуба Коласа, где их встречали волонтеры с чаем и печеньем. Пенсионеры несколько раз проскандировали «Верым, можам, пераможам», «Мы еще вернемся!» и начали расходиться.
Это была уже третья по счету акция пенсионеров — сторонников перемен. Предыдущий марш состоялся неделю назад, 12 октября. Тогда в отношении пожилых людей силовики применили газ, светошумовые патроны и другие спецсредства, что вызвало волну возмущения в обществе.
Сегодня милиция не препятствовала демонстрации. Однако, как сообщают очевидцы, после акции силовики остановили автомобиль, в котором волонтеры развозили пенсионеров, и задержали как водителя, так и пассажиров.
Фото Ольги Шукайло
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Несколько тысяч человек собрал Марш мудрости, на который вышли столичные пенсионеры.
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