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«Отцы победили фашизм, мы победим Лукашенко». Пенсионеры вновь вышли на марш

19.10.2020 18:33 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Сразу две уличные акции прошли 19 октября в центре Минска. На Марш мудрости собрались столичные пенсионеры — сторонники перемен, свою акцию также провели сторонники Лукашенко.

Участники Марша мудрости собирались у Красного костела, а сторонники Лукашенко — у Дома правительства. Участников провластной демонстрации свозили в Минск на автобусах.

«Отцы победили фашизм, мы победим Лукашенко». Пенсионеры вновь вышли на марш

«Отцы победили фашизм, мы победим Лукашенко». Пенсионеры вновь вышли на марш

«Отцы победили фашизм, мы победим Лукашенко». Пенсионеры вновь вышли на марш

«Отцы победили фашизм, мы победим Лукашенко». Пенсионеры вновь вышли на марш

«Отцы победили фашизм, мы победим Лукашенко». Пенсионеры вновь вышли на марш

От Красного костела участники Марша мудрости пошли по проспекту Независимости. Демонстранты несли бело-красно-белые флаги, зонты такой же расцветки и живые цветы. Пенсионеры скандировали «Жыве Беларусь!», «Верым, можам, пераможам!», «Выпускай!», «Лукашенко в автозак!», «Караева под суд!», «Трибунал!», у многих были плакаты «Мы за честные выборы», «Мы не рабы, пенсіянеры з моладдзю!», «Наши отцы победили фашизм, мы победим Лукашенко».

За происходящим наблюдали силовики в гражданской одежде с закрытыми лицами, сотрудники милиции и МЧС.

Вскоре к маршу присоединилась легендарная активистка оппозиции 73-летняя Нина Багинская.

«Отцы победили фашизм, мы победим Лукашенко». Пенсионеры вновь вышли на марш

«Отцы победили фашизм, мы победим Лукашенко». Пенсионеры вновь вышли на марш

«Отцы победили фашизм, мы победим Лукашенко». Пенсионеры вновь вышли на марш

«Отцы победили фашизм, мы победим Лукашенко». Пенсионеры вновь вышли на марш

«Отцы победили фашизм, мы победим Лукашенко». Пенсионеры вновь вышли на марш

Демонстранты ненадолго остановились возле здания КГБ, поджидая хвост колонны, и двинулись дальше в сторону Октябрьской площади.

Вслед за колонной участников Марша мудрости по другой — правой — стороне проспекта Независимости пошли сторонники Лукашенко.

«Отцы победили фашизм, мы победим Лукашенко». Пенсионеры вновь вышли на марш

«Отцы победили фашизм, мы победим Лукашенко». Пенсионеры вновь вышли на марш

«Отцы победили фашизм, мы победим Лукашенко». Пенсионеры вновь вышли на марш

«Отцы победили фашизм, мы победим Лукашенко». Пенсионеры вновь вышли на марш

«Отцы победили фашизм, мы победим Лукашенко». Пенсионеры вновь вышли на марш

«Отцы победили фашизм, мы победим Лукашенко». Пенсионеры вновь вышли на марш

Когда участники Марша мудрости проходили мимо монумента Победы, возле Вечного огня стояла группа пенсионеров с государственными флагами, а из установленных рядом колонок звучали провластные патриотические песни. Корреспондент БелаПАН также заметил на улице, прилегающей к площади, несколько автобусов — судя по всему, они были предназначены для провластных демонстрантов.

На подходе к площади Победы участники провластной демонстрации перешли на левую сторону проспекта и догнали хвост первой колонны.

Пропуская их, участники Марша мудрости выстроились вдоль дороги. Некоторые сторонники Лукашенко бросали своим оппонентам оскорбительные выражения — в их адрес и в адрес бело-красно-белого флага. Участники марша их игнорировали.

«Отцы победили фашизм, мы победим Лукашенко». Пенсионеры вновь вышли на марш

«Отцы победили фашизм, мы победим Лукашенко». Пенсионеры вновь вышли на марш

«Отцы победили фашизм, мы победим Лукашенко». Пенсионеры вновь вышли на марш

«Отцы победили фашизм, мы победим Лукашенко». Пенсионеры вновь вышли на марш

Дальше площади Победы провластные демонстранты не пошли. Тем временем голова колонны участников Марша мудрости дошла до площади Якуба Коласа, где их встречали волонтеры с чаем и печеньем. Пенсионеры несколько раз проскандировали «Верым, можам, пераможам», «Мы еще вернемся!» и начали расходиться.

«Отцы победили фашизм, мы победим Лукашенко». Пенсионеры вновь вышли на марш

Это была уже третья по счету акция пенсионеров — сторонников перемен. Предыдущий марш состоялся неделю назад, 12 октября. Тогда в отношении пожилых людей силовики применили газ, светошумовые патроны и другие спецсредства, что вызвало волну возмущения в обществе.

Сегодня милиция не препятствовала демонстрации. Однако, как сообщают очевидцы, после акции силовики остановили автомобиль, в котором волонтеры развозили пенсионеров, и задержали как водителя, так и пассажиров.

 

 

Фото Ольги Шукайло

 
Теги: Минск
 
 
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Несколько тысяч человек собрал Марш мудрости, на который вышли столичные пенсионеры.
 
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