«Отцы победили фашизм, мы победим Лукашенко». Пенсионеры вновь вышли на марш

Сразу две уличные акции прошли 19 октября в центре Минска. На Марш мудрости собрались столичные пенсионеры — сторонники перемен, свою акцию также провели сторонники Лукашенко.

Участники Марша мудрости собирались у Красного костела, а сторонники Лукашенко — у Дома правительства. Участников провластной демонстрации свозили в Минск на автобусах.





















От Красного костела участники Марша мудрости пошли по проспекту Независимости. Демонстранты несли бело-красно-белые флаги, зонты такой же расцветки и живые цветы. Пенсионеры скандировали «Жыве Беларусь!», «Верым, можам, пераможам!», «Выпускай!», «Лукашенко в автозак!», «Караева под суд!», «Трибунал!», у многих были плакаты «Мы за честные выборы», «Мы не рабы, пенсіянеры з моладдзю!», «Наши отцы победили фашизм, мы победим Лукашенко».

За происходящим наблюдали силовики в гражданской одежде с закрытыми лицами, сотрудники милиции и МЧС.

Вскоре к маршу присоединилась легендарная активистка оппозиции 73-летняя Нина Багинская.





















Демонстранты ненадолго остановились возле здания КГБ, поджидая хвост колонны, и двинулись дальше в сторону Октябрьской площади.

Вслед за колонной участников Марша мудрости по другой — правой — стороне проспекта Независимости пошли сторонники Лукашенко.

























Когда участники Марша мудрости проходили мимо монумента Победы, возле Вечного огня стояла группа пенсионеров с государственными флагами, а из установленных рядом колонок звучали провластные патриотические песни. Корреспондент БелаПАН также заметил на улице, прилегающей к площади, несколько автобусов — судя по всему, они были предназначены для провластных демонстрантов.

На подходе к площади Победы участники провластной демонстрации перешли на левую сторону проспекта и догнали хвост первой колонны.

Пропуская их, участники Марша мудрости выстроились вдоль дороги. Некоторые сторонники Лукашенко бросали своим оппонентам оскорбительные выражения — в их адрес и в адрес бело-красно-белого флага. Участники марша их игнорировали.

















Дальше площади Победы провластные демонстранты не пошли. Тем временем голова колонны участников Марша мудрости дошла до площади Якуба Коласа, где их встречали волонтеры с чаем и печеньем. Пенсионеры несколько раз проскандировали «Верым, можам, пераможам», «Мы еще вернемся!» и начали расходиться.





Это была уже третья по счету акция пенсионеров — сторонников перемен. Предыдущий марш состоялся неделю назад, 12 октября. Тогда в отношении пожилых людей силовики применили газ, светошумовые патроны и другие спецсредства, что вызвало волну возмущения в обществе.

Сегодня милиция не препятствовала демонстрации. Однако, как сообщают очевидцы, после акции силовики остановили автомобиль, в котором волонтеры развозили пенсионеров, и задержали как водителя, так и пассажиров.

Фото Ольги Шукайло