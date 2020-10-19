Член стачкома ОАО «Беларуськалий» Юрий Корзун арестован еще на 15 суток

Солигорский шахтер и член стачкома ОАО «Беларуськалий» Юрий Корзун 19 октября арестован еще на 15 суток.





«Юрий Корзун, который вчера должен был выйти на свободу после ареста, сегодня был осужден на дополнительные 15 суток», — сообщил телеграм-канал стачкома.

Как заявил БелаПАН член стачкома Виталий Дядюк, Корзун арестован за участие в несанкционированной акции 30 августа. Предыдущие 15 суток он получил за участие в несанкционированной акции в Солигорске 3 октября.

Сегодня состоятся суды еще над двумя шахтерами — Павлом Пученей и Сергеем Черкасовым.

10 сентября после окончания рабочей смены машинист горновыемочных машин первого рудоуправления «Беларуськалия» Юрий Корзун провел на глубине 305 метров одиночную акцию протеста . Он приковал себя наручниками и трехметровой цепью к оборудованию шахты и отказался выходить на поверхность, пока не будут выполнены его требования. Среди них: отставка Александра Лукашенко, немедленное прекращение физической расправы над протестующими, похищений граждан неизвестными, запугивания и увольнения трудящихся, немедленное освобождение взятых под арест представителей стачечного комитета. О своих требованиях горняк письменно уведомил руководство «Беларуськалия».

Спустя примерно три часа после начала акции Корзуна подняли на поверхность. Наручники и цепь были разрезаны специальным оборудованием. Шахтер был доставлен в Солигорскую центральную районную больницу, где его обследовали. Со здоровьем оказалось все в порядке.

В беседе с корреспондентом БелаПАН после своей акции Корзун высказал мнение, что диалог между властью и народом возможен только под давлением трудовых коллективов. «17—18 августа, когда трудовые коллективы вышли и показали, что они против, прекратилось практически все насилие в стране. Потом, когда все вернулись к станкам, насилие снова стало возвращаться. Конечно, людей, наверное, уже не калечат, не насилуют дубинками, не убивают. Тем не менее задержаний и осужденных очень много. Все продолжается. Я считаю, что выровнять ситуацию и привести ее к диалогу между властью и народом могут только рабочие коллективы», — сказал шахтер.