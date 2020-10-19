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Журналист газеты «Белорусы и рынок» Артем Майоров арестован на 15 суток

19.10.2020 18:33 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Сотрудник газеты «Белорусы и рынок» Артем Майоров осужден на 15 суток ареста по ст. 23.4 и 23.34 КоАП (неповиновение требованиям сотрудников милиции и участие в несанкционированном мероприятии). Такое решение на заседании суда Октябрьского района Минска 19 октября приняла судья Елена Живица.

Журналист газеты «Белорусы и рынок» Артем Майоров арестован на 15 суток

Журналист был задержан 18 октября около стадиона «Динамо» во время освещения проходившего в столице Партизанского марша.

Как сообщает Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ), в материалах дела Майоров «были очевидные противоречия». «Согласно одному протоколу, в 14:30 18 октября он не подчинился требованию милиционера уйти с места, где нарушался общественный порядок. Но согласно другому протоколу, в 14.00 он уже был задержан во время массового мероприятия», — отмечается в релизе БАЖ.

Ранее в этот день Живица приняла решение об аресте корреспондента сетевого издания Onliner.by Дарьи Спевак (13 суток), а также журналистов TUT.by Вадима Замировского и Всеволода Зарубина (по 15 суток).

 
Теги: Минск
 
 
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Сотрудник газеты «Белорусы и рынок» Артем Майоров осужден на 15 суток ареста по ст. 23.4 и 23.34 КоАП (неповиновение требованиям сотрудников милиции и участие в...
 
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