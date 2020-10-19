Журналист газеты «Белорусы и рынок» Артем Майоров арестован на 15 суток

Сотрудник газеты «Белорусы и рынок» Артем Майоров осужден на 15 суток ареста по ст. 23.4 и 23.34 КоАП (неповиновение требованиям сотрудников милиции и участие в несанкционированном мероприятии). Такое решение на заседании суда Октябрьского района Минска 19 октября приняла судья Елена Живица.





Журналист был задержан 18 октября около стадиона «Динамо» во время освещения проходившего в столице Партизанского марша.

Как сообщает Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ), в материалах дела Майоров «были очевидные противоречия». «Согласно одному протоколу, в 14:30 18 октября он не подчинился требованию милиционера уйти с места, где нарушался общественный порядок. Но согласно другому протоколу, в 14.00 он уже был задержан во время массового мероприятия», — отмечается в релизе БАЖ.