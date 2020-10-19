В Минске за рулем скончался водитель, причина выясняется

Источник материала: Onliner

В ГАИ Минска сообщили, что сегодня около 12:20 на улице Мазурова автомобиль Opel Astra попал в ДТП: машина выехала за пределы проезжей части и врезалась в столб. Водитель скончался, однако не похоже, что это связано с аварией: даже повреждения автомобиля не кажутся значительными.

По информации Госавтоинспекции, водитель 1956 года рождения, управляя автомобилем Opel Astra, двигался по улице Мазурова со стороны улицы Панченко в направлении улицы Скрипникова.

— Вблизи дома №24 по улице Мазурова он выехал за пределы проезжей части и совершил наезд на осветительную мачту. Водитель до приезда бригады скорой медицинской помощи скончался, — сообщили в ГАИ.





По данному факту проводится проверка. Все обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.