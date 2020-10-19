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В Минске за рулем скончался водитель, причина выясняется

19.10.2020 18:35 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В ГАИ Минска сообщили, что сегодня около 12:20 на улице Мазурова автомобиль Opel Astra попал в ДТП: машина выехала за пределы проезжей части и врезалась в столб. Водитель скончался, однако не похоже, что это связано с аварией: даже повреждения автомобиля не кажутся значительными.

По информации Госавтоинспекции, водитель 1956 года рождения, управляя автомобилем Opel Astra, двигался по улице Мазурова со стороны улицы Панченко в направлении улицы Скрипникова.

— Вблизи дома №24 по улице Мазурова он выехал за пределы проезжей части и совершил наезд на осветительную мачту. Водитель до приезда бригады скорой медицинской помощи скончался, — сообщили в ГАИ.

В Минске за рулем скончался водитель, причина выясняется

По данному факту проводится проверка. Все обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.

 
Теги: Минск
 
 
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В ГАИ Минска сообщили, что сегодня около 12:20 на улице Мазурова автомобиль Opel Astra попал в ДТП: машина выехала за пределы проезжей части и врезалась в столб. Водитель...
 
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