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Изменение цен на моторное топливо в Беларуси в 2020 году
19.10.2020 18:53 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
В течение 2020 года Sputnik следит за изменениями цен на моторное топливо в Беларуси. Актуальные цены на бензин и дизельное топливо, установленные концерном "Белнефтехим", – в инфографике Sputnik.
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Динамика максимальных розничных цен на бензин и дизельное топливо, установленных концерном "Белнефтехим" в течение 2020 года, – в инфографике Sputnik.
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