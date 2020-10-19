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Изменение цен на моторное топливо в Беларуси в 2020 году

19.10.2020 18:53 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

В течение 2020 года Sputnik следит за изменениями цен на моторное топливо в Беларуси. Актуальные цены на бензин и дизельное топливо, установленные концерном "Белнефтехим", – в инфографике Sputnik.

 
 
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Динамика максимальных розничных цен на бензин и дизельное топливо, установленных концерном "Белнефтехим" в течение 2020 года, – в инфографике Sputnik.
 
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