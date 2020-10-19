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Лущ: политическая партия "Союз" готовится к регистрации

19.10.2020 18:53 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио
Лущ: политическая партия "Союз" готовится к регистрации

Руководство Гражданской инициативы "Союз" решило учредить в Беларуси политическую партию с одноименным названием, одной из ее целей и задач будет развитие Союза России и Беларуси, сообщил радио Sputnik сопредседатель инициативы, известный общественный деятель Сергей Лущ. По его словам, сегодня необходимо придать силам с союзной позицией политическую субъектность. 

© Sputnik / Виктор Толочко
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"У нас созданы три рабочие группы, готовятся документы для подачи в Министерство юстиции Беларуси для регистрации партии. Вскоре мы опубликуем программные положения", ― отметил собеседник Sputnik.

В заявлении оргкомитета партии говорится, что кризис общественно-политической системы Беларуси "раскрыл несовершенство политической модели белорусского государства", а также обнаружил необходимость модернизации системы распределения полномочий между ветвями власти и формирования актуальной государственной идеологии, соответствующей запросам белорусского гражданского общества и стратегическим целям развития страны.

"Впереди достаточно длительный процесс регистрации. Но уже сейчас состав оргкомитета активно расширяется, поступает много сигналов для сотрудничества. Сегодня мы предлагаем программу "Пяти шагов" к урегулированию внутриполитического кризиса в Беларуси. Ознакомиться с ними можно на сайте Гражданской инициативы "Союз", ― сообщил Лущ.

Напомним, президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с активом страны поручил соответствующим ведомствам провести перерегистрацию существующих политических партий. Ранее член Координационного совета оппозиции Мария Колесникова заявила, что штаб экс-банкира Виктора Бабарико начал работу над созданием собственной политической партии "Вместе". Общественное движение необходимо, чтобы иметь "юридическую основу для диалога" с нынешними властями Беларуси. 

Также о создании политической партии и общественного объединения заявила и экс-кандидат в президенты Анна Канопацкая. Вместе с юристами своей инициативной группы она уже подготовила и направила в Минюст соответствующие документы.

Комментарий сопредседателя Гражданской инициативы "Союз" Сергея Луща слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.

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