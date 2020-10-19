|
Лущ: политическая партия "Союз" готовится к регистрации
19.10.2020 18:53 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Руководство Гражданской инициативы "Союз" решило учредить в Беларуси политическую партию с одноименным названием, одной из ее целей и задач будет развитие Союза России и Беларуси, сообщил радио Sputnik сопредседатель инициативы, известный общественный деятель Сергей Лущ. По его словам, сегодня необходимо придать силам с союзной позицией политическую субъектность.
© Sputnik / Виктор Толочко
"У нас созданы три рабочие группы, готовятся документы для подачи в Министерство юстиции Беларуси для регистрации партии. Вскоре мы опубликуем программные положения", ― отметил собеседник Sputnik.
В заявлении оргкомитета партии говорится, что кризис общественно-политической системы Беларуси "раскрыл несовершенство политической модели белорусского государства", а также обнаружил необходимость модернизации системы распределения полномочий между ветвями власти и формирования актуальной государственной идеологии, соответствующей запросам белорусского гражданского общества и стратегическим целям развития страны.
"Впереди достаточно длительный процесс регистрации. Но уже сейчас состав оргкомитета активно расширяется, поступает много сигналов для сотрудничества. Сегодня мы предлагаем программу "Пяти шагов" к урегулированию внутриполитического кризиса в Беларуси. Ознакомиться с ними можно на сайте Гражданской инициативы "Союз", ― сообщил Лущ.
Напомним, президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с активом страны
Также о создании политической партии и общественного объединения
Комментарий сопредседателя Гражданской инициативы "Союз" Сергея Луща слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларуси живет немало сторонников союзной интеграции, и их позиция должна быть представлена политической партией, заявил радио Sputnik известный общественный...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)