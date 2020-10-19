Судейская ошибка в пользу БАТЭ могла стоить «Ислочи» победы. Прав ли судья, не назначивший пенальти

Источник материала: Tut.by

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В одном из центральных матчей 26-го тура, который прошел в Минске, где встречались «Ислочь» и БАТЭ , судья принял спорное решение.

Защитник БАТЭ Яков Филиппович неудачно сбросил головой мяч вратарю, Александр Макась рванул к мячу, но Яков дергает соперника за руку. Макась падает в штрафной БАТЭ, судья молчит, игра продолжается.

Этот эпизод, который, возможно, был ключевым в матче, разбирает в программе АБФФ TV «Судите с нами» специалист департамента судейства и инспектирования Владимир Кузьмин.

Итак, судья ошибся, он должен был удалить защитника БАТЭ и назначить пенальти.

Матч закончился со счетом 2:2. БАТЭ продолжает лидировать в чемпионате. «Ислочь» же в случае победы могла максимально приблизиться к лидирующей тройке.

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