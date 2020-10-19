|
На Мазурова Opel выехал за пределы дороги и врезался в столб: водитель умер
Источник материала: Tut.by
В Минске легковушка выехала за пределы дороги и врезалась в столб, водитель умер. Об этом
Авария произошла 19 октября, около 12.20. По информации инспекторов, 64-летний водитель Opel Astra двигался по улице Мазурова со стороны улицы Панченко в направлении улицы Скрипникова. Около дома № 24 он выехал за пределы проезжей части и врезался в осветительную мачту.
Водитель умер до приезда бригады скорой медицинской помощи. Все обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Все обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)