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На Мазурова Opel выехал за пределы дороги и врезался в столб: водитель умер

19.10.2020 19:05 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минске легковушка выехала за пределы дороги и врезалась в столб, водитель умер. Об этом сообщили в ГАИ.


Авария произошла 19 октября, около 12.20. По информации инспекторов, 64-летний водитель Opel Astra двигался по улице Мазурова со стороны улицы Панченко в направлении улицы Скрипникова. Около дома № 24 он выехал за пределы проезжей части и врезался в осветительную мачту.

Водитель умер до приезда бригады скорой медицинской помощи. Все обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.

 
Теги: Минск
 
 
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Все обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.
 
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