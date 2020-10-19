Убийца, отравительница детей и аферистка с тягой к красивой жизни. Три женщины, которых казнили в СССР

Источник материала: Tut.by

В эти выходные стало известно, что в США казнят 52-летнюю Лизу Монтгомери , осужденную за жестокое убийство беременной и похищение ее ребенка. Смертная казнь по отношению к женщине — редкость и резонансное событие (например, история серийной убийцы Эйлин Уорнос, которая получила смертельную инъекцию, стала так известна, что по ней сняли культовый фильм «Монстр» с Шарлиз Терон в главной роли). В Беларуси женщин не казнят, однако в СССР такие прецеденты были. Вспомним, из-за чего эти женщины получили самое жесткое из возможных наказание.

Тонька-пулеметчица

Недавно мы вспоминали биографию Антонины Макаровой — женщины, на чьей совести осталось около полутора тысяч смертей. При этом ей удавалось более 30 лет скрываться от правосудия в Лепеле.

Во время Великой Отечественной войны девушка была санитаркой: оказавшись в центре жесточайшего сражения, она попала в плен. Один из солдат помог Антонине сбежать, однако вскоре он вернулся к семье, а девушка осталась одна. Дойдя до села Локоть, она не рискнула примкнуть к партизанам и согласилась сотрудничать с фашистами. Те решили, что нужно сделать советскую девушку палачом для своих же, а она и согласилась. Напивалась, расстреливала взрослых и детей из пулемета, а потом перебирала уцелевшие вещи и забирала себе то, что понравилось.

Даже спустя десятилетия, когда Макарову нашли по чистой случайности (ее брат подавал документы на выезд за границу и указал в них девичью фамилию сестры — Антонина Макарова), она не раскаялась. Говорила: просто время такое — война, нужно было как-то выживать.

Как ей удавалось так долго скрываться от правосудия? Она добыла липовые документы, по которым выдавала себя за пленную медсестру. Помогло и то, что муж-белорус увез ее в родной Лепель, где долгие годы Антонина Макарова вела тихую и примерную жизнь ничем не примечательной работницы швейной фабрики.

Когда всё выяснилось, Антонину приговорили к расстрелу. С приговором она была категорически не согласна, однако его привели в исполнение в августе 1979-го года.

Посудомойка-отравительница

Тамара Иванютина расправлялась с теми, кто чем-либо ей мешал или просто «не так посмотрел», одним и тем же способом — травила. От ее преступлений (это доказано) пострадали 20 человек, 9 из них погибли. Как ни странно, это история об абсолютно здоровой психически женщине. И ее невероятном цинизме.

Способ решать проблемы с помощью яда — семейный. Среди знакомых матери Тамары была сотрудница геологического института, которая снабжала семью раствором Клеричи. Таллий, который есть в его составе, смертельно опасен для человека: все начинается с болей в сердце и в суставах, а заканчивается летальным исходом. Родители Тамары травили «неугодных» соседей по коммуналке: один слишком громко, по их мнению, слушал радио, вторая сделала замечание за неубранный санузел.

Старшая сестра Тамары промышляла тем же: девушка вышла замуж за мужчину намного старше — и быстро стала богатой вдовой. Поскольку муж был в годах, обстоятельства его смерти списали на возрастные проблемы со здоровьем.

Но Тамара пошла дальше других: она отравила первого супруга, а затем взялась за родителей второго. Осиротевший муж согласился переехать в дом, оставшийся после смерти родителей, чтобы создать там свиноферму. Тамаре казалось, что свиньи помогут ей разбогатеть и накопить «на черную «Волгу».

Потому она и устроилась в школу посудомойкой: кормить свиней за собственные деньги было жалко, другое дело — объедками со стола. На новом месте работы Тамара расправилась с парторгом школы Екатериной Щербань и диетсестрой Натальей Кукаренко — обе женщины подозревали ее и не раз упрекали в грубости и непрофессионализме.

Список преступлений прервала смерть детей. Сначала массовое отравление школьников и учителей списали на кишечный грипп. Прежде чем были установлены истинные причины, двое школьников умерли. Долгое расследование привело домой к Иванютиной, где эксперт и обнаружила яд — в швейной машинке. Во флаконе, где должно было находиться машинное масло.

Иванютина не только не жалела о содеянном, но и пыталась подкупить следователя, обещая «много золота». Убийца была расстреляна в 1987-м году.

Хозяйка Геленджика

Берта Бородкина, известная также как «железная Белла», начинала официанткой, а стала неофициальной хозяйкой Геленджика. Благодаря финансовым аферам и связям с высокопоставленными чиновниками Белла сколотила себе фантастическое состояние. Она была человеком без принципов, однако на фоне историй про Макарову и Иванютину кажется, что приговор был слишком суров. Возможно, дело было в том, что вхожая в каждый кабинет Берта знала слишком много.

От официантки — к главе треста рестораторов Геленджика. Этот путь Белла проделала стремительно: помогали хваткость, амбиции и отсутствие совести. Она научила своих поваров экономить не только на мясе, масле, сметане и молоке (все это заменялось на менее качественные ингредиенты или разбавлялось водой), но даже на чае! Она показывала сотрудникам кухни, как разводить чай жженым сахаром, чтобы получить нужный цвет. Разбавляли и алкоголь: к коньяку подмешивали ржаную водку и легко обсчитывали захмелевших посетителей.

Всё сэкономленное Белла сбывала на стороне и клала себе в карман. Равно как и весомую часть зарплаты каждого сотрудника общепита в Геленджике. Железную Беллу так боялись, что о бунте и речи быть не могло. Покрывали Беллу местные чиновники: она щедро с ними делилась, а также организовывала для них бесплатные застолья и «девочек».

Впрочем, попалась Берта не на воровстве и не на взятках, а на порнографии. Она организовала показы фильмов для взрослых в одном из кафе города. Показы, разумеется, были закрытыми, но представители прокуратуры о них все-таки узнали. Когда рядовые сотрудники поняли, что им грозят реальные сроки, они начали выдавать свое руководство: «Показы проводятся по распоряжению Берты Бородкиной, которая получает всю прибыль».

Следом грянул обыск в доме Берты, где помимо драгоценностей, хрусталя и мехов, было найдено более 500 тысяч советских рублей. Для тех времен — огромные деньги.

Узелок начал раскручиваться, и дело Бородкиной потянуло на 20 томов. Однако женщина была уверена: максимум, что ей светит, это 15 лет. Смертный приговор убил ее раньше, чем пуля. Женщина сошла с ума от горя.

Говорят, что процесс над Бородкиной стал показательным. Ведь именно тогда проводилась масштабная операция против взяточников и коррупционеров, инициированная лично главой КГБ Юрием Андроповым.

Берта Бородкина была расстреляна в 1983-м, а ее дочь так и не смогла получить прах матери для захоронения.