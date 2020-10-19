Тихановская проведет в Польше встречу с уволившимися силовиками

Источник материала: АФН

Светлана Тихановская встретится с представителями силовых структур, которые отказались исполнять преступные приказы режима и были вынуждены выехать из Беларуси под угрозой преследования, но планируют активно помогать тем, кто тоже хочет покинуть службу на режим.

Встреча пройдет в Центре беларусской солидарности в Варшаве, передает телеграм-канал Тихановской.

«Также Светлана встретится с премьер-министром Матеушем Моравецким и руководителем администрации президента Кшиштофом Щерским», - говорится в сообщении.

Кроме того, Тихановская выступит на открытии учебного года Колледжа Европы и на открытии обновленной программы Калиновского в Варшавском университете, а также проведет встречи с послами Канады и Нидерландов, представителями Координационного совета.