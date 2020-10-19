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США заключили с Польшей соглашение в сфере ядерной энергетики

19.10.2020 19:19 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

США и Польша заключили в понедельник соглашение о сотрудничестве в области расширения, модернизации и развития польской ядерной энергетической программы.

Об этом сообщил на телефонном брифинге журналистам американский министр энергетики Дэн Бруйетт.

"Это следующий шаг в рамках нашего исторического партнерства с Польшей. Мы привержены работе с нашими союзниками по всему миру, чтобы помочь им с их энергетической безопасностью, энергетической независимостью, с развитием альтернативных источников энергии, с обеспечением конкуренции на их энергетических рынках. А в случае с Польшей мы помогаем снизить ее энергетическую зависимость от России", - сказал он, добавив, что документ был подписан "несколько минут назад", передает ТАСС.

В рамках договоренностей в Польше также будут построены несколько крупных АЭС. "Это восстановит конкурентоспособность ядерной энергетики США", - отметил Бруйетт, уточнив, что в двустороннем соглашении "множество деталей".

Он подчеркнул, что, согласно законодательству Соединенных Штатов, американские технологии не могут быть использованы в военных целях.

 
 
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США и Польша заключили в понедельник соглашение о сотрудничестве в области расширения, модернизации и развития польской ядерной энергетической программы.
 
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