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Голос: 99% беларусов высказались против властных поправок в Конституцию

19.10.2020 19:19 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

В течение 6 дней участие в голосовании, анонсированном платформой «Голос», приняли 460 тыс. человек. 99% из них высказались против анонсированной властями конституционной реформы.

«Сотни тысяч голосов белорусов доказывают, что гражданское общество Беларуси отказывается играть по правилам нелегитимных властей. Главный закон страны может быть изменен только после новых честных выборов», - подчеркивается в сообщении «Голоса».

«Вместе с тем, народные предложения о новой Конституции Беларуси, высказанные в голосовании, будут учтены независимой экспертной группой, которая в партнёрстве со штабом Светланы Тихановской разрабатывает пакет поправок в Конституцию и новый Избирательный кодекс Беларуси», - отмечается в сообщении.

 
 
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В течение 6 дней участие в голосовании, анонсированном платформой «Голос», приняли 460 тыс. человек. 99% из них высказались против анонсированной властями...
 
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