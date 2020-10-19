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В Витебске задержали двух гулявших с букетами девушек: их заподозрили в "хищении цветов с городской клумбы"

19.10.2020 19:21 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Витебске милиция 18 октября задержала двух гулявших с букетами девушек по подозрению в "хищении декоративных цветов с городской клумбы", пишет TUT.BY.



Одна из задержанных Станислава Терентьева рассказала, что они вместе с подругами гуляли по улице Фрунзе, в руках были цветы, которые со своей дачи привезла одна из трех подруг – Марина. На проспекте Фрунзе к ним подошли сотрудники милиции и попросили показать документы, однако, поскольку у 19-летней подруги Маши документов не оказалось, ее решили забрать в РОВД для выяснения личности.

По ее словам, она решила ехать в милицию вместе с Машей, чтобы не оставлять ее одну. "По дороге милиционеры говорили, что цветы мы "украли с клумб" и что мы это сами сказали. Хотя мы им в самом начале пояснили: это домашние цветы – с клумбы на даче Марины", – говорит она.

В Октябрьском РОВД арестовали мобильный телефон Терентьевой. В постановлении о наложении ареста на имущество указано, что она "подозревается в хищении декоративных цветов с городской клумбы".


Станислава Терентьева рассказала, что устно в райотделе речь шла об аресте телефона за неуплату предыдущего штрафа в размере 324 белорусских рублей ($126) за участие в несанкционированном мероприятии (статья 23.34 КоАП): 6 сентября на мирной акции протеста она шла с флагом Швейцарии, однако в протоколе написали, что это был бело-красно-белый флаг.

"Я обжаловала решение. Областной суд рассмотрит апелляцию 28 октября. А сейчас я написала жалобу в УВД, чтобы телефон мне вернули. Он стоит намного дороже, чем размер штрафа", – сказала она.

В милиции девушкам не дали копию протокола по делу о "хищении декоративных цветов с городской клумбы".
 
Теги: Витебск
 
 
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В Витебске милиция 18 октября задержала двух гулявших с букетами девушек по подозрению в "хищении декоративных цветов с городской клумбы", пишет TUT.BY.
 
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