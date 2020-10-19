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Очередной приговор журналисту: Артем Майоров получил 15 суток ареста

19.10.2020 19:21 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Очередной приговор журналисту: сотрудник газеты "Белорусы и рынок" Артем Майоров получил 15 суток административного ареста.


Артем Майоров​

Он был задержан в воскресенье, когда в Минске проходил "Партизанский марш". Майорова признали виновным в участии в несанкционированном массовом мероприятии и неповиновении милиционеру. В материалах дела были явные противоречия. Согласно одному из протоколов, в 14:30 18 октября он не подчинился требованию милиционера уйти с места, где "нарушался общественный порядок". Но согласно другому протоколу, в 14.00 он уже был задержан во время массового мероприятия!

Дело рассматривалось в суде Октябрьского района столицы. Судья Елена Живица не обратила внимания на упомянутые противоречия, передает "Еврорадио".
 
Теги: Минск
 
 
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Очередной приговор журналисту: сотрудник газеты "Белорусы и рынок" Артем Майоров получил 15 суток административного ареста.
 
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