Корреспондент «Белсата» Алесь Любенчук арестован на 15 суток

Корреспондент телеканала «Белсат» Алесь Любенчук арестован на 15 суток по ст. 23.4 КоАП (неповиновение требованиям сотрудника милиции). Такое решение 19 октября на заседании суда Октябрьского района Минска приняла судья Елена Живица, сообщили БелаПАН его коллеги.



Источник: spring96.org

Любенчука задержали 18 октября возле столичного стадиона «Динамо» во время работы на Партизанском марше.

Ранее сегодня Живица приняла решение об аресте корреспондента сетевого издания Оnliner.by Дарьи Спевак (13 суток), а также журналистов БелаПАН и TUT.by Вадима Замировского и Всеволода Зарубина (по 15 суток). Они были задержаны на марше студентов 17 октября в Минске и обвинены в неподчинении сотрудникам милиции и участии в несанкционированном массовом мероприятии (ст. 23.34 КоАП).