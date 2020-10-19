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Корреспондент «Белсата» Алесь Любенчук арестован на 15 суток
Источник материала: Навiны
Корреспондент телеканала «Белсат» Алесь Любенчук арестован на 15 суток по ст. 23.4 КоАП (неповиновение требованиям сотрудника милиции). Такое решение 19 октября на заседании суда Октябрьского района Минска приняла судья Елена Живица, сообщили БелаПАН его коллеги.
Любенчука задержали 18 октября возле столичного стадиона «Динамо» во время работы на Партизанском марше.
Ранее сегодня Живица приняла решение об аресте корреспондента сетевого издания Оnliner.by
Живица также назначила 15-суточный арест журналисту газеты «Белорусы и рынок»
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Корреспондент телеканала «Белсат» Алесь Любенчук арестован на 15 суток по ст. 23.4 КоАП (неповиновение требованиям сотрудника милиции). Такое решение 19 октября на...
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