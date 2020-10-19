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Корреспондент «Белсата» Алесь Любенчук арестован на 15 суток

19.10.2020 19:27 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Корреспондент телеканала «Белсат» Алесь Любенчук арестован на 15 суток по ст. 23.4 КоАП (неповиновение требованиям сотрудника милиции). Такое решение 19 октября на заседании суда Октябрьского района Минска приняла судья Елена Живица, сообщили БелаПАН его коллеги.

Корреспондент «Белсата» Алесь Любенчук арестован на 15 суток
Источник: spring96.org

Любенчука задержали 18 октября возле столичного стадиона «Динамо» во время работы на Партизанском марше.

Ранее сегодня Живица приняла решение об аресте корреспондента сетевого издания Оnliner.by Дарьи Спевак (13 суток), а также журналистов БелаПАН и TUT.by Вадима Замировского и Всеволода Зарубина (по 15 суток). Они были задержаны на марше студентов 17 октября в Минске и обвинены в неподчинении сотрудникам милиции и участии в несанкционированном массовом мероприятии (ст. 23.34 КоАП).

Живица также назначила 15-суточный арест журналисту газеты «Белорусы и рынок» Артему Майорову, задержанному 18 октября на Партизанском марше в Минске, признав его виновным в неповиновении требованиям сотрудников милиции и участии в несанкционированном мероприятии.

 
Теги: Минск
 
 
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Корреспондент телеканала «Белсат» Алесь Любенчук арестован на 15 суток по ст. 23.4 КоАП (неповиновение требованиям сотрудника милиции). Такое решение 19 октября на...
 
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