Пророссийская структура хочет зарегистрировать в Беларуси партию

Гражданская инициатива «Союз» намерена создать политическую партию, которая будет выступать за белорусско-российскую интеграцию. 18 октября в Минске состоялось заседание организационного комитета по учреждению политической партии «Союз».





«В состав оргкомитета вошли порядка сорока руководителей общественных объединений, политологов, представителей профессорско-преподавательского корпуса и трудовых коллективов, публицистов, предпринимателей, юристов, молодежных лидеров из разных регионов страны», — сообщается на сайте инициативы.

В состав президиума оргкомитета выбраны Сергей Лущ (председатель), Николай Сергеев, Андрей Топаз, Глеб Волков, Дмитрий Семченко, Владимир Груздев.

Выступая перед участниками оргсобрания, Сергей Лущ акцентировал внимание на «важности реализации проекта Союзного государства как единственно возможного геополитического выбора Беларуси; на необходимости признания Крыма российской территорией, суверенитета Южной Осетии и Абхазии».

Среди целей партии оргкомитет назвал развитие демократии и совершенствование политической системы государства, содействие развитию белорусско-российской интеграции, а также «укрепление цивилизации “Русского мира” как глобальной общности людей, объединенных русским языком и русской культурой, отождествляющих себя с мировоззрением, основанном на понятии справедливости».

«Учитывая, что в Беларуси не существует ни одной политической партии, открыто декларирующей свою приверженность названным целям, оргкомитет полагает, что появление в стране такой организации будет воспринято в белорусском обществе с большим энтузиазмом», — говорится в сообщении.

На сайте инициативы «Союз» указано, что это «добровольное объединение граждан и юридических лиц Российской Федерации и Республики Беларусь для совместной деятельности, направленной на укрепление Союзного государства России и Беларуси».

Среди основных задач названы «помощь властям России и Беларуси в реализации договора о создании Союзного государства, наполнение союзного проекта общим для российских и белорусских граждан цивилизационным содержанием и информационное противодействие антисоюзной пропаганде».

Избранный председателем оргкомитета по созданию партии «Союз» Сергей Лущ известен как лидер пророссийской молодежной организации «Русь молодая», работающей в Беларуси с 2011 года.

«РуМол» является адептом концепции русского мира. Одними из целей организации в ее уставе прописаны «содействие единению народов и государств славяно-русского ареала», а также «построение глобального безбарьерного русскоязычного пространства, основанного на единой историко-культурной и духовной традиции».

Сергей Лущ регулярно выступает на страницах сайтов промосковской пропагандистской сети.

«“РуМол” следует запретить в Беларуси как антинациональную, антигосударственную, шовинистическую организацию, которая посягает на суверенитет нашей родины, принижает наш язык, культуру и государство. Советую белорусским правоохранителям заняться организациями, которые готовят оккупацию Беларуси», — говорила в сентябре 2016 года лидер Молодых христианских демократов Марина Хомич, комментируя тот факт, что «Русь молодая» подала на нее жалобу в прокуратуру.

Отметим, что в Беларуси политические партии не регистрировались с 2000 года. Минюст всем отказывал в основном по формальным причинам.