Тихановская обсудила с работниками «Беларуськалия» забастовку на предприятии

Вынужденно находящаяся за рубежом экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская 19 октября обсудила с работниками ОАО «Беларуськалий» вопросы, связанные с забастовкой на предприятии.





«Шахтеры озвучили проблемы условий и организации их труда, а также обозначили ситуацию с давлением со стороны руководства предприятия, — сообщается в телеграм-канале политика. — Работники "Беларуськалия" высказались, каким образом забастовка может проявляться на их предприятии максимально эффективно».

Тихановская поблагодарила шахтеров и других работников предприятия за инициативность и выразила надежду, что их смелость «вдохновит других присоединяться к забастовке». Экс-кандидат в президенты подчеркнула, что все данные по нарушениям на предприятии, которые допускаются в отношении работников, «вносятся в санкционные списки».

Сообщается, что в онлайн-переговорах также участвовали сооснователи фонда BySol Андрей Стрижак, Александр Подгорный и Ярослав Лихачевский. Представители фонда подчеркнули, что «каждый день работают над оказанием помощи уволенным сотрудникам заводов и предприятий». Также они рассказали о возможности «более точечной поддержки со стороны частных гражданских инициатив».

13 октября Светлана Тихановская заявила, что у властей есть 13 дней на выполнение трех требований: «Лукашенко должен объявить об уходе. Насилие на улицах должно остановиться полностью. Все политзаключенные должны быть освобождены». Если до 25 октября эти требования не будут выполнены, «вся страна мирно выйдет на улицы с Народным ультиматумом», а 26 октября «начнется национальная забастовка всех предприятий, блокировка всех дорог, обвал продаж в государственных магазинах», предупредила она.