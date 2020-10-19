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Около 300 минских работников Wargaming переехали в Киев
Источник материала: Навiны
Белорусская компания Wargaming, занимающаяся разработкой игр, перевезла в Киев около 300 сотрудников.
Об этом со ссылкой на свои источники в компании сообщает
Кроме того, компания планирует перевезти около пятисот сотрудников и их семьи в Вильнюс.
Всего в минском офисе Wargaming работают около 2000 человек. Одной из популярнейших игр компании считается World of Tanks, выпущенная в 2010 году.
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Белорусская компания Wargaming, занимающаяся разработкой игр, перевезла в Киев около 300 сотрудников.
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