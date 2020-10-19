Около 300 минских работников Wargaming переехали в Киев

Белорусская компания Wargaming, занимающаяся разработкой игр, перевезла в Киев около 300 сотрудников.



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Об этом со ссылкой на свои источники в компании сообщает AIN.ua . В компании пока не подтвердили, но и не опровергли эту информацию. При этом пока неизвестно, останутся ли эти сотрудники работать в Киеве на постоянной основе или вернутся в Минск.

Кроме того, компания планирует перевезти около пятисот сотрудников и их семьи в Вильнюс.

Всего в минском офисе Wargaming работают около 2000 человек. Одной из популярнейших игр компании считается World of Tanks, выпущенная в 2010 году.