Водитель «Опеля» скончался при столкновении со столбом в Минске

На улице Мазурова легковой автомобиль вылетел за пределы проезжей части и врезался в столб. Водитель скончался на месте происшествия.





По данным городской ГАИ, водитель Opel Astra 1956 г. р. Ехал в направлении ул. Скрипникова. Вблизи дома № 24 машина вылетела за пределы проезжей части и врезалась в осветительную мачту.

Мужчина умер до приезда бригады скорой медицинской помощи.