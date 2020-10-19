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Водитель «Опеля» скончался при столкновении со столбом в Минске

19.10.2020 19:27 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

На улице Мазурова легковой автомобиль вылетел за пределы проезжей части и врезался в столб. Водитель скончался на месте происшествия.

Водитель «Опеля» скончался при столкновении со столбом в Минске

По данным городской ГАИ, водитель Opel Astra 1956 г. р. Ехал в направлении ул. Скрипникова. Вблизи дома № 24 машина вылетела за пределы проезжей части и врезалась в осветительную мачту.

Мужчина умер до приезда бригады скорой медицинской помощи.

 
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На улице Мазурова легковой автомобиль вылетел за пределы проезжей части и врезался в столб. Водитель скончался на месте происшествия.
 
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