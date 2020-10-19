Тихановская встретится с премьер-министром и главой администрации президента Польши

Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская совершит визит в Польшу, где встретится с премьер-министром этой страны Матеушем Моравецким и руководителем администрации президента Кшиштофом Щерским, сообщает телеграм-канал политика.





Даты встреч не указаны.

Сообщается, что Тихановская также выступит на открытии учебного года Колледжа Европы и обновленной программы Калиновского в Варшавском университете.

Кроме того, экс-кандидат в президенты планирует встретиться с «представителями силовых структур, которые отказались исполнять преступные приказы режима и были вынуждены выехать из Беларуси под угрозой преследования, но планируют активно помогать тем, кто тоже хочет покинуть службу на режим». Мероприятие пройдет в Центре белорусской солидарности.

В завершение поездки у Тихановской намечены встречи с послами Канады и Нидерландов, а также представителями созданного по ее инициативе Координационного совета по урегулированию политического кризиса в Беларуси.