Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 19 окт – Sputnik. Шторм, получивший название "Эпсилон", сформировался в Атлантическом океане, став рекордным по счету для середины октября, сообщил Национальный центр слежения за ураганами (NHC).

В настоящее время шторм находится в тысяче километров юго-восточнее Бермудских островов и пока неподвижен. По данным американских синоптиков, в ближайшие сутки он усилится до урагана с присвоением соответствующей категории. В выходные "Эпсилон" может обрушиться на Бермуды.

В текущем году сезон ураганов в Атлантике весьма активен: у метеорологов закончился список официальных имен, поэтому их теперь называют буквами греческого алфавита.

Here are the 11 AM AST Monday Key Messages for newly formed Tropical Storm #Epsilon . The system is forecast to be at or near hurricane strength when it approaches Bermuda late this week and interests on that island should closely monitor its progress. https://t.co/tW4KeGdBFb pic.twitter.com/zBnLZ2FLyk — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) October 19, 2020

"Эпсилон" – 26-й атлантический шторм с именем. Такое количество было зафиксировано только в 2005 году: тогда к 22 ноября в Атлантике сформировалось 28 именных штормов.