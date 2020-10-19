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Угрожающий Бермудам шторм "Эпсилон" сформировался в Атлантике
19.10.2020 19:37 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 19 окт – Sputnik. Шторм, получивший название "Эпсилон", сформировался в Атлантическом океане, став рекордным по счету для середины октября, сообщил Национальный центр слежения за ураганами (NHC).
© REUTERS / KATHLEEN FLYNN
В настоящее время шторм находится в тысяче километров юго-восточнее Бермудских островов и пока неподвижен. По данным американских синоптиков, в ближайшие сутки он усилится до урагана с присвоением соответствующей категории. В выходные "Эпсилон" может обрушиться на Бермуды.
В текущем году сезон ураганов в Атлантике весьма активен: у метеорологов закончился список официальных имен, поэтому их теперь называют буквами греческого алфавита.
"Эпсилон" – 26-й атлантический шторм с именем. Такое количество было зафиксировано только в 2005 году: тогда к 22 ноября в Атлантике сформировалось 28 именных штормов.
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В текущем году сезон ураганов в Атлантике весьма активен: у метеорологов закончился список официальных имен.
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