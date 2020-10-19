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Два марша, две политические вселенные. Пенсионеры вышли на улицы Минска
19.10.2020 19:37 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Акции политических противников в один день начались на площади Независимости. Митинг отставников с государственной символикой начался у памятника Ленину и завершился у Вечного огня, другая колонна - участников "Марша мудрости" под бело-красно-белыми знаменами - от Красного костела двинулась на площадь Якуба Коласа.
Смотрите в фотоленте Sputnik кадры двух маршей, выступающих оппонентами друг друга и разделенных разными убеждениями.
Акции протеста продолжаются в Беларуси более двух месяцев, они начались после президентских выборов 9 августа. Впервые марш пенсионеров под бело-красно-белыми флагами прошел в Минске в прошлый понедельник. Через неделю после выборов состоялся первый митинг сторонников президента, сегодня поддержать действующую власть вышли пенсионеры-отставники.
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Белорусские пенсионеры собрались сегодня в центре столицы под разными флагами: государственным и историческим.
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