«Уедут максимум 20−30 тысяч»: сооснователь Vizor Games о негативном сценарии

Источник материала: Tut.by

Сооснователь и управляющий директор Vizor Games Сергей Бруй написал в субботу пост в Facebook о том, «как будет меняться белорусская ИT-индустрия». С его разрешения, dev.by публикует текст целиком.



Фото: из личного архива / dev.by

— Начну с добрых и немного заносчивых слов. Я считаю, что наша айти отрасль по зрелости/потенциалу/фокусу — самая сильная в постсоветском пространстве. Не по уму, не по количеству крутых кадров и топовых проектов, нет, скорее мы на гребне. Мне стало скучно ездить на конференции, завтрак с коллегами часто давал больше информации к размышлению, Минск всегда в теме, всегда в тренде. Это обалденное ощущение. Было.

Вчера в интернете были озвучены две цифры — 1200 специалистов уехали в Украину, 800 человек сделали документы в Польшу. Их сейчас репостят, как пугалку, и начинают предполагать, что дальше. Вот и я побуду капитаном очевидностью и прикину, исходя из негативного сценария затяжного кризиса.

По сути эти новости — это первые и ожидаемые плоды унижения думающего населения страны. И цифры, безусловно, неполные. В течение двух месяцев частенько озвучивалось мнение, что, мол, никуда эти айтишники от таких льгот не денутся, деньги не пахнут, и вообще нужны ли они вне пределов синеокой кому-то. Это мнение идиотов и вредителей. Считать сейчас конкретное количество переехавших бессмысленно. Бизнес вывозит кадры, критические для продолжения оперирования проектами, топов и лидов, тех, кто в группе риска по материально-правовой части, и тех, кто сильно боится/давно хотел, кто-то из них вернется. Но большинство, поняв, что жить без топора над головой приятнее, останутся и будут взвешивать.

2000 человек не такая страшная цифра, но качество этих 2000 — критически высокое. Также стоит понимать, что IT — не турфирмы, вывозить людей десятками тысяч в условиях пандемии, кризиса в стране, закрытых границ — это огромные усилия и они будут растянуты во времени. Есть и те, кому уезжать с обжитых мест крайне тяжело, семейные присматриваются к школам, просчитывают уровень зарплат и так далее. Отложенный эффект будет гигантский. Однако, говорить, что уедет большинство — глупость, я думаю максимум 20−30 тысяч человек в течении двух лет.

Означает ли это, что особых рисков для индустрии и нет? Это зависит от целей. Если смотреть на ПВТ как приятный, но необязательный довесок к экономике, — изменений будет немного, может просядет на треть, а может еще и вырастет чуть, всосав пылесосом подходящие по уставу отделы из всех секторов.

Но для цели в 15−20% ВВП (которая, как по мне, адекватна потенциалу) риски запредельные, о таких мечтах можно смело забывать.

Количество качественных кадров строго ограничено, и никакой айти-бум не нарисует нам х3 качественных специалистов в обозримом будущем и весь рост был исключительно в росте производительности/маржинальности текущих талантов. Надо понимать, что вопросы юрисдикции имеют очень длинную инерцию, переносить действующие компании между странами и банками — это, часто, годы работы.

ПВТ 2.0 создал условия, при которых стартапы и новые конторы могли не думать о сложных структурах, оставаясь в Минске резидентами ПВТ. По моим прикидкам, такие компании, разогнавшиеся после 2018 года, составляют минимум 20% текущей выручки отрасли, а по численности это 1−2% сотрудников. Только в этом и есть настоящий потенциал для рывка. Думаю, не стоит пояснять, что с текущей ситуацией и «правилами игры» при первых звоночках успеха — чемодан, аэропорт, Ларнака/Лондон/Киев/Долина. Подавляющее большинство людей с конкурентной на мировом уровне экспертизой страну покинет. Итого — откат лет на 10.

Картина грустная, но чтобы понимать всю глубину этой индустриальной трагедии, надо было верить в потенциал, видеть достижения, осознавать их размер. Такие люди были, но сейчас их голос — не важен/очень тихий.

Плохо ли все это для самих участников индустрии? На моменте самое страшное — потеря времени. Но я, как оптимист, думаю, что дополнительные вызовы могут пойти белорусам на пользу: покорять столицы соседей, доказывать, что это не просто локальные выстрелы — увлекательно и вдохновляет. В минском секторе станет чуть легче дышать молодежи, ответственность и знания будут быстрее переходить к активным/инициативным.

Но я, конечно, мечтаю о совсем другом. И пусть будет так!