ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Wargaming перевезла из Минска в Киев около 300 сотрудников

19.10.2020 20:25 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Геймдев-компания Wargaming перевезла из Минска в Киев около 300 сотрудников. Об этом сообщает AIN.UA.


Снимок носит иллюстративный характер

Как стало известно AIN.UA из нескольких источников, компания Wargaming, разработчик популярной игры World of Tanks, перевезла в киевский офис около 200−300 сотрудников. Официально в компании редакции AIN.UA не подтвердили, но и не опровергли эти данные.

Пока неизвестно, останутся ли эти сотрудники работать в Киеве на долгое время или вернутся в Минск. Также, по данным источников, компания планирует перевезти в Вильнюс около 500 сотрудников с семьями.

Всего в минском офисе Wargaming работает около 2000 человек.

Ранее стало известно, что почти 800 белорусских ИТ-специалистов воспользовались программой для переезда в Польшу, и с начала протестов в Беларуси в соседнюю Украину переехали уже около 1,2 тысячи белорусских IT-специалистов.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Также, по данным источников, компания планирует перевезти в Вильнюс около 500 сотрудников с семьями.
 
Новости дня
Новости разные
 
Wargaming вывозит своих сотрудников из Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

18.10.2020
Mir24.TV Belarus
19.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика