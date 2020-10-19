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Wargaming перевезла из Минска в Киев около 300 сотрудников
Источник материала: Tut.by
Геймдев-компания Wargaming перевезла из Минска в Киев около 300 сотрудников. Об этом сообщает
Как стало известно AIN.UA из нескольких источников, компания Wargaming, разработчик популярной игры World of Tanks, перевезла в киевский офис около 200−300 сотрудников. Официально в компании редакции AIN.UA не подтвердили, но и не опровергли эти данные.
Пока неизвестно, останутся ли эти сотрудники работать в Киеве на долгое время или вернутся в Минск. Также, по данным источников, компания планирует перевезти в Вильнюс около 500 сотрудников с семьями.
Всего в минском офисе Wargaming работает около 2000 человек.
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Также, по данным источников, компания планирует перевезти в Вильнюс около 500 сотрудников с семьями.
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