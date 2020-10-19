Источник материала: Tut.by

Геймдев-компания Wargaming перевезла из Минска в Киев около 300 сотрудников. Об этом сообщает AIN.UA .



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Как стало известно AIN.UA из нескольких источников, компания Wargaming, разработчик популярной игры World of Tanks, перевезла в киевский офис около 200−300 сотрудников. Официально в компании редакции AIN.UA не подтвердили, но и не опровергли эти данные.

Пока неизвестно, останутся ли эти сотрудники работать в Киеве на долгое время или вернутся в Минск. Также, по данным источников, компания планирует перевезти в Вильнюс около 500 сотрудников с семьями.

Всего в минском офисе Wargaming работает около 2000 человек.

Ранее стало известно, что почти 800 белорусских ИТ-специалистов воспользовались программой для переезда в Польшу, и с начала протестов в Беларуси в соседнюю Украину переехали уже около 1,2 тысячи белорусских IT-специалистов.