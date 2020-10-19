Срезание бчб-лент в минском дворе закончилось дракой. Приехали силовики с оружием

Как рассказали очевидцы конфликта, примерно в 23 часа у многоэтажки появились люди в гражданском, которые начали срезать бело-красные ленты, висящие вдоль проспекта. Жильцы заметили это и вышли на разговор, завязалась драка.





— Те стали грубить, дошло до потасовки. Ну как потасовки: приезжие двух местных парней валяли, наши не отбивались, уже чувствовали, что все непросто. После этого были, так скажем, разговоры, в процессе появился ОМОН и пару человек в зеленом с оружием, — рассказывает женщина, которая находилась во дворе в момент случившегося.





Мужчина, который одним из первых вышел из квартиры для разговора со срезающими ленточки, рассказывает о завязке конфликта чуть подробнее:









— Они сказали, что приехали «наводить порядок в городе». На предложение пойти убрать рядом с мусорными контейнерами отвечали отказом. Представлялись милицией, потом дружинниками. Вели себя нагло. В руках у человека, кроме ножниц, был газовый баллон.





Милиция на предупреждение, что они вооружены поражающими средствами, не реагировала. Документы проверять у приехавших отказалась. «Зеленые» от диалога не отказывались. Сложилось впечатление, что они сами немного офигели от того, на что их вызвали, — говорит очевидец.





После прибытия силовиков местные жители решили разойтись. Никого из них не задержали. Приехавшие для «уборки» граждане вскоре направились вглубь двора, где продолжили выполнять свою миссию.