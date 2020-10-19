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Срезание бчб-лент в минском дворе закончилось дракой. Приехали силовики с оружием
Источник материала: Партизан
В воскресенье вечером во дворе жилого комплекса «Мегаполис» произошла потасовка, которая закончилось приездом ОМОНа и людей с оружием в руках, пишет
Как рассказали очевидцы конфликта, примерно в 23 часа у многоэтажки появились люди в гражданском, которые начали срезать бело-красные ленты, висящие вдоль проспекта. Жильцы заметили это и вышли на разговор, завязалась драка.
— Те стали грубить, дошло до потасовки. Ну как потасовки: приезжие двух местных парней валяли, наши не отбивались, уже чувствовали, что все непросто. После этого были, так скажем, разговоры, в процессе появился ОМОН и пару человек в зеленом с оружием, — рассказывает женщина, которая находилась во дворе в момент случившегося.
Мужчина, который одним из первых вышел из квартиры для разговора со срезающими ленточки, рассказывает о завязке конфликта чуть подробнее:
— Они сказали, что приехали «наводить порядок в городе». На предложение пойти убрать рядом с мусорными контейнерами отвечали отказом. Представлялись милицией, потом дружинниками. Вели себя нагло. В руках у человека, кроме ножниц, был газовый баллон.
Милиция на предупреждение, что они вооружены поражающими средствами, не реагировала. Документы проверять у приехавших отказалась. «Зеленые» от диалога не отказывались. Сложилось впечатление, что они сами немного офигели от того, на что их вызвали, — говорит очевидец.
После прибытия силовиков местные жители решили разойтись. Никого из них не задержали. Приехавшие для «уборки» граждане вскоре направились вглубь двора, где продолжили выполнять свою миссию.
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В воскресенье вечером во дворе жилого комплекса «Мегаполис» произошла потасовка, которая закончилось приездом ОМОНа и людей с оружием в руках, пишет Onliner.
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